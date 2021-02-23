Лидеры ЕС одобряют усилия по обеспечению стран Восточного партнерства вакцинами

Также обсуждались меры по предотвращению распространения мутаций вируса в ЕС. Лидеры подчеркнули важность слаженного функционирования общего рынка, обеспечения передвижения товаров и услуг.

Вопрос вакцин от COVID-19 с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем в понедельник обсуждала и литовский премьер Ингрида Шимоните.

«Борьба с пандемией, приобретение вакцины, скорость вакцинирования – основные приоритеты повестки работы правительства. Нынешний вызов – мутации, необходимо вакцинировать как можно больше и как можно быстрее, а долгосрочный вызов – поддержание коллективного иммунитета», – отметила в пресс-релизе глава правительства.

«Поскольку поставки вакцин все еще нестабильны, важно создание механизма помощи соседям ЕС, а также странам Восточного партнерства», – добавила она.

На минувшей неделе ЕС пообещал увеличить в два раза собственный вклад в мировую программу вакцинации от коронавируса COVAX до 1 млрд евро, также обещается выделить дополнительные 100 млн евро на борьбу с вирусом в Африке.

В данный момент в ЕС прививают вакцинами от COVID-19 производства BioNTech и Pfizer, а также Moderna и AstraZeneca.