Лидеры ЕС призвали избегать конфликта в Ираке

«Мы подчеркиваем нашу поддержку обеспечению суверенитета и безопасности Ирака. Мы подтверждаем также нашу приверженность продолжению борьбы с ИГ. Этому по-прежнему придается высокий приоритет. Сохранение коалиции в этом отношении имеет большое значение. Мы призываем иракские государственные органы продолжать оказывать необходимую поддержку коалиции», − говорится в распространенном документе.

Лидеры ЕС добавили, что продолжат работать со всеми сторонами, «чтобы снизить напряженность в регионе и обеспечить безопасность».