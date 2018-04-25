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Лидеры ЕС призвали избегать конфликта в Ираке

  • Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали остановить вспышку насилия в Ираке и подчеркнули важность поддержки международной коалиции по борьбе с «Исламским государством». 

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех стран, которое 5 января опубликовал в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. 

«Мы осуждаем недавние нападения на коалиционные войска в Ираке и сильно обеспокоены негативной ролью, которую Иран сыграл в регионе, в частности, с помощью корпуса Стражей Исламской революции и отряда Аль-Кудс под командованием генерала Сулеймани», − указали политики. По их словам, теперь решающее значение имеет прекращение эскалации напряженности. «Мы призываем стороны проявить максимальную сдержанность и чувство ответственности. Вспышка насилия в Ираке должна быть остановлена. <…> В частности, мы призываем Иран воздержаться от дальнейшего проявления насилия и поддержки действий подобного характера. Мы призываем Иран прекратить все меры, которые идут вразрез с соглашением по атому», − отметили Меркель, Макрон и Джонсон. 

Они также призвали Тегеран обеспечить необходимую поддержку возглавляемой США антитеррористической коалиции.

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 «Мы подчеркиваем нашу поддержку обеспечению суверенитета и безопасности Ирака. Мы подтверждаем также нашу приверженность продолжению борьбы с ИГ. Этому по-прежнему придается высокий приоритет. Сохранение коалиции в этом отношении имеет большое значение. Мы призываем иракские государственные органы продолжать оказывать необходимую поддержку коалиции», − говорится в распространенном документе. 

Лидеры ЕС добавили, что продолжат работать со всеми сторонами, «чтобы снизить напряженность в регионе и обеспечить безопасность».

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