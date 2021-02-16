Лидеры страны почтили память сигнатаров, подписавших Акт о независимости

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

«Свобода взращивается и защищается каждый день. Иногда от агрессивных государств, иногда от вирусов, иногда от искушения уйти от ответственности. Сосредоточив внимание на наших трудностях, мы должны черпать вдохновение у предыдущих поколений, у которых были свои трудные задачи», — говорит премьер-министр в своем поздравительном послании.

По ее словам, в феврале 1918 года независимость Литвы казалась недостижимой, которая росла и укреплялась благодаря общей сплоченности.

«Тогда, как и сейчас, пришлось действовать в сложном окружении. Главное, никто не опустил руки, и терпеливая работа принесла свои плоды. Надеюсь, что так и сегодня», — говорит И. Шимоните.

По ее словам, омраченное пандемией празднование 16 февраля — это возможность задуматься о том, что для каждого значит Свобода и Родина, и найти в себе силы и смелость преодолеть все трудности.

В своем поздравительном слове спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен подчеркнула, что идея государственности, зародившаяся 16 февраля, пережившая оккупации и войны, привела к 11 марта.

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

«Этот импульс сохранился на протяжении всего 20 века. — годы войн и жестокой оккупации. Благодаря ему мы не потеряли память и сохранили надежду», — говорит спикер Сейма.

«Я надеюсь, что импульс, переданный Актом о независимости от 16 февраля, вдохновит литовский народ на продолжение прочной линии государственности из прошлого в будущее. Поздравляем всех с этим особенным праздником нашего государства! »- говорит В. Чмилите-Нильсен.

Информация ЛК по сообщению BNS