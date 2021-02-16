Произошла кража данных клиентов CityBee, зарегистрированных в Литве

Раскрытие украденных данных клиентов CityBee не повлияет на безопасность финансовых услуг клиентов CityBee, поскольку компания не собирает конфиденциальную информацию, связанную с методами оплаты клиентов.

По мере того, как выяснялись новые факты, CityBee призывала своих клиентов, которые регистрировались в системе компании до 22 февраля 2018 года, сменить пароли как в CityBee, так и в других системах, если использовался тот же или похожий пароль.

CityBee также создает специальную горячую линию. Все, кто зарегистрировался в системе компании до 22 февраля 2018 года, может задать вопросы по электронной почте info@citybee.lt. Скоро будет открыта горячая линия.

CityBee в настоящее время расследует, как могли быть украдены данные клиентов трехлетней давности.

Дополнительная информация, касающаяся кражи данных, будет доступна, как только появятся новые факты.

Информация ЛК по сообщению zenpr.lt