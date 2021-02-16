В пятницу днем выяснилось, что киберпреступники разместили на форуме данные около 110 тыс. клиентов CityBee, зарегистрированных в Литве.
Данные трехлетней давности были загружены на один из любимых форумов хакеров. В ночь с 15 на 16 февраля появились новые факты о краже данных.
Вся информация, касающаяся инцидента, передается ответственным органам. Чтобы защитить интересы клиентов и раскрыть преступление, идет сотрудничество с полицией Литвы.
В ночь с 15 на 16 февраля киберпреступники объявили на форуме, зарегистрированном за рубежом, что у них есть не только имена и личные идентификационные номера некоторых клиентов CityBee, как было объявлено ранее, но также номера телефонов, адреса электронной почты, адреса проживания, номера водительских прав и пароли.
Раскрытие украденных данных клиентов CityBee не повлияет на безопасность финансовых услуг клиентов CityBee, поскольку компания не собирает конфиденциальную информацию, связанную с методами оплаты клиентов.
По мере того, как выяснялись новые факты, CityBee призывала своих клиентов, которые регистрировались в системе компании до 22 февраля 2018 года, сменить пароли как в CityBee, так и в других системах, если использовался тот же или похожий пароль.
CityBee также создает специальную горячую линию. Все, кто зарегистрировался в системе компании до 22 февраля 2018 года, может задать вопросы по электронной почте info@citybee.lt. Скоро будет открыта горячая линия.
CityBee в настоящее время расследует, как могли быть украдены данные клиентов трехлетней давности.
Дополнительная информация, касающаяся кражи данных, будет доступна, как только появятся новые факты.
Информация ЛК по сообщению zenpr.lt
“Произошла кража данных клиентов CityBee, зарегистрированных в Литве”
А что за любимый форум у хакеров? Информация неполная :)