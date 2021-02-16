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Новые COVID-штаммы: одобрение вакцин ускорится

Фото pixabay.com

Европейский союз утвердил ускоренную процедуру одобрения препаратов, адаптированных к новым штаммам коронавируса. Новые безопасные вакцины появятся совсем скоро, заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакиде, пишет Европейская правда.

«Мы рассмотрели процесс совместно с Европейским агентством по лекарственным средствам. И мы решили, что вакцина, которую производитель усовершенствовал на основе предыдущей вакцины для борьбы с новыми мутациями, больше не должна проходить весь процесс утверждения. Поэтому скоро можно будет иметь в наличии соответствующие вакцины, которые тоже будут безопасными», — сказала Кириакидес.

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О разработке препарата против южноафриканской мутации коронавируса заявила фармацевтическая компания Moderna.

Британско-шведская AstraZeneca также намерен адаптировать свою вакцину против этого штамма вируса.

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До этого стало известно, что каждый 50-й житель Земли  вакцинировался от COVID-19.

korrespondent.net

Новые COVID-штаммы: одобрение вакцин ускорится

  1. Nikolaj :

    Возможно я ошибаюсь, но вакцина из Европы, США и Англии вообще халтура , т.к. портит иммунитет человека и через десять лет » людына » ( укр.яз. ) умрет просто так.» В одном из штатов США есть стелла — » На Земле должно остаться 500тыс. человек. «.

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