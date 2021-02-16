Новые COVID-штаммы: одобрение вакцин ускорится

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Европейский союз утвердил ускоренную процедуру одобрения препаратов, адаптированных к новым штаммам коронавируса. Новые безопасные вакцины появятся совсем скоро, заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакиде, пишет Европейская правда.

«Мы рассмотрели процесс совместно с Европейским агентством по лекарственным средствам. И мы решили, что вакцина, которую производитель усовершенствовал на основе предыдущей вакцины для борьбы с новыми мутациями, больше не должна проходить весь процесс утверждения. Поэтому скоро можно будет иметь в наличии соответствующие вакцины, которые тоже будут безопасными», — сказала Кириакидес.