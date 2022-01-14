Lietuvos gelezinkeliai сообщают, что не получили заявок от компаний на транзит удобрений

Фото BNS/Андрюса Уфартаса

Компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги, LTG) заявила, что пока не получила никаких заявок, связанных с транспортировкой удобрений «Беларуськалия» с 1 февраля, когда перестанет действовать договор между LTG и «Беларуськалием».

К госпредприятию не обращались другие компании, занимающиеся перевозками, с просьбой дать им возможность перевозить удобрения, не обращались и посредники, теоретически имеющие возможность перевозить удобрения вагонами Литовских железных дорог.

Такую информацию BNS предоставила компания LTG после указания правительства с 1 февраля расторгнуть договор с «Беларуськалием», обеспечивающим транзит 11 млн тонн калийных удобрений в год через Литву.

Гендиректор дочернего предприятия LTG по инфраструктуре LTG Infra Каролис Санковскис сказал BNS, что мощности инфраструктуры железных дорог от границы с Беларусью до Клайпеды в настоящее время заняты только компаниями из группы LTG.

В декабре прошлого года LTG Infra на переполненных участках выделили мощности и для двух частных компаний – Gargzdu gelezinkeliai и LGC Cargo. Однако тогда директора обеих компаний сказали BNS, что не получили всех запрашиваемых мощностей, поэтому не смогли бы перевозить грузы от границы с Беларусью до Клайпеды.

Ранее директор Литовской ассоциации железнодорожных предприятий и представитель частного перевозчика LGC Cargo Томас Кяршис говорил BNS, что частные перевозчики в Литве не могут перевозить калийные удобрения, так как у них нет необходимых мощностей, кроме того, есть и технические препятствия.

Временный гендиректор LTG Эгидиюс Лазаускас заявил, что LTG Cargo также не получала запросов о возможности транспортировать калийные удобрения.

„Пока запросов на перевозку удобрения LTG Cargo не получила», – утверждает он.

Министр транспорта Марюс Скуодис в среду заявил, что нет гарантий, что транзит белорусских удобрений через Литву прекратится в феврале, так как по крайней мере два из 10 имеющих лицензии предприятий могут продолжить перевозки, кроме того, заказать перевозки могут экспедиторы или другие юридические лица.

LTG ищет способ вернуть остаток аванса

Временный глава LTG Эгидиюс Лазаускас заявил, что о решении правительства расторгнуть договор с 1 февраля «Беларуськалий» будет информирован письменно в течение ближайших дней.

Э. Лазаускас уточнил, что оказание услуг «Беларуськалию» будет остановлено с 1 февраля: «Именно такая дата указана в постановлении».

На вопрос, что будет с авансом, которым «Беларуськалий» в прошлом году оплатил услуги до марта, Э. Лазаускас ответил, что в настоящий момент рассматриваются возможности, как вернуть неиспользованную часть аванса.

Он не назвал сумму, однако в среду в сейме заявил, что в ноябре прошлого года стоимость услуг составила 6-7 млн евро.

Э. Лазаускас не комментирует, получила ли компания от «Беларуськалия» предупреждение о возможном иске.

«Мы получали письменные сообщения от «Беларуськалия». Я не могу комментировать их содержание из-за чувствительности данной темы», — ответил Э. Лазаускас BNS на вопрос, получала ли компания сообщения от «Беларуськалия» о намерении обратиться в международный арбитраж.

Бывший глава Литовских железных дорог Мантас Бартушка ранее заявлял, что в случае расторжения договора с «Беларуськалием» предприятию угрожают иски на сотни миллионов евро и даже банкротство.

Э. Лазаускас сообщил, что в год за транзит «Беларуськалия» компания получала более 60 млн евро: «Вот такими будут годовые потери доходов».

Удобрения «Беларуськалия» составляют около четвертой-пятой части всех перевозимых по железным дорогам грузов – LTG Cargo в 2020 году перевезла около 53 млн тонн грузов и получила 397 млн евро дохода.

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