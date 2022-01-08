Lietuvos oro uostai: чартерные полеты вернулись на допандемийный уровень

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2021 год оставался сложным для авиационного сектора из-за сохраняющейся пандемийной ситуации, однако компания Lietuvos oro uostai (Аэропорты Литвы) отмечает, что во второй половине этого года рынок чартерных полетов вышел на допандемийные показатели.

Глава Отдела авиационных услуг Lietuvos oro uostai Ауримас Стиклюнас говорит, что потоки чартерных полетов и пассажиров в аэропортах страны достигали пика во время отпусков — с апреля до позднего октября.

По его словам, в этом году потоки пассажиров, летающих чартерными рейсами, в некоторые месяцы были почти идентичны показателям допандемийного 2019 года. Например, в июле было 66 тыс. пассажиров, а в июле 2019 года было 68 тыс. пассажиров. В августе на чартерных рейсах было 64 тыс. пассажиров, а в 2019 году в такой же период — 65 тыс.

Исполнительный директор Литовской ассоциации туризма Милда Плепите-Райнене отмечает, что со второго квартала 2021 года, когда ускорились темпы вакцинации, тестирование и был введен цифровой ковид-сертификат, туроператоры наблюдали довольно быстрое восстановление туристического рынка.

По ее словам, самыми популярными направлениями летнего сезона 2022 года по-прежнему остаются Турция, острова Греции, курорты Болгарии, Тунис. Также очень популярны Майорка, Мадейра, Черногория, курорты Италии, Испании и Португалии, Грузия и Египет.

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