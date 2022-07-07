Лига номер один в странах Балтии

Прошедший сезон уже вошел в историю тем, что сильнейший клуб Литвы, каунасский «Жальгирис», не попал в финал чемпионата ЛКЛ. Такое почти за 30 лет независимости случилось впервые. К тому же «зелено-белые» неизменно становились чемпионами страны на протяжении последних 11 лет, а по количеству титулов солидно опережали «Ритас», который выиграл национальное первенство шестой раз. За 29 лет чемпионами Литвы становились лишь два клуба-гранда.

«Жальгирис» рисковал остаться еще и без медалей, что стало бы для клуба очень громким провалом. Однако малый финал против «Шяуляй» клуб выиграл уверенно (в серии 4-0), завоевав бронзовые награды. Несмотря на выигранную бронзу, сезон для «Жальгириса» — откровенно неудачный, учитывая еще и провал в Евролиге.

«Зелено-белый» провал

Сезон для «Жальгириса» получился нестабильным, и неудача на внутренней арене, скорее, закономерна. Если в предыдущие годы «зелено-белые» в матчах внутреннего чемпионата проигрывали редко, то на этот раз потерпели 4 поражения в регулярке. К тому же каунасский клуб гораздо чаще, чем в предыдущие годы, побеждал с минимальным перевесом или в овертайме, иногда даже во втором. В результате «Жальгирис» регулярный чемпионат завершил на 2-м месте, а плей-офф провел весьма средне. В четвертьфинале с трудом одолел «Нептунас» из Клайпеды, выиграв серию в 5 матчах (3-2). Что касается полуфинала, то в нем каунасский клуб попал под «Литкабелис» из Панявежиса. Первый матч серии «зелено-белые» выиграли с большим трудом (71:70), а затем последовали три неудачи кряду, что вынудило впервые остаться за бортом финала. Причем, второй матч серии «Жальгирис» проиграл с дефицитом 24 очка.

По большому счету, сезон для «Жальгириса» не заладился с самого начала. А если копнуть еще глубже, то уже летом были допущены ошибки при комплектовании состава. Новички не потянули: Мантас Кальнетис — ветеран, и всерьез рассчитывать на него как на лидера было неправильно. Латыш Янис Стрелниекс был результативен, но недостаточно полезен на площадке, нередко ошибаясь. Вернувшийся из турецкого «Фенербахче» Эдгарас Улановас не сыграл на прежнем уровне в Евролиге, а остальные дебютанты также лидерами в полном смысле слова не стали. В итоге «Жальгирис» показал худший результат в Евролиге (8-20) наряду с французским клубом «Асвел».

Катастрофическое комплектование, переизбыток ветеранов на ключевых позициях, тренерская чехарда (по ходу сезона с командой работали три специалиста) — вкратце причины неудачного сезона, который не позволил добиться результата и на внутренней арене.

Летом менеджмент «Жальгириса» ждет непростая работа по комплектованию состава, а тренеру Казису Масквитису, который параллельно работает с национальной сборной Литвы, предстоит вернуть гранда на привычные ведущие позиции в национальном баскетболе, а также вновь улучшить позиции в Евролиге.

Паулюс Янкунас: уход легенды

Завершившийся сезон войдет в историю как последний в карьере тяжелого форварда «Жальгириса» Паулюса Янкунаса. Для легендарного баскетболиста четвертый матч «бронзовой» серии в Шяуляй стал последним в рядах «зелено-белых». Клуб распрощался поистине со своей легендой. На счету Янкунаса 18 сезонов в составе клуба, к тому же он является рекордсменом Евролиги по количеству сыгранных матчей — 392. Также Янкунас является наиболее эффективным игроком в истории ЛКЛ и обладателем лучшего показателя «плюс/минус» в истории литовской лиги.

Титул уехал в столицу

В отсутствие «Жальгириса» титул чемпиона Литвы в финальной серии разыграли вильнюсский «Ритас» и «Литкабелис» из Панявежиса. Победу одержал «Ритас», выиграв серию со счетом 4-1, что позволило столичному клубу шестой раз завоевать титул чемпиона страны. Вильнюсский клуб на высшую ступень пьедестала почета вернулся после 11-летнего перерыва.

Что касается «Литкабелиса», то клуб из Панявежиса не использовал уникальный шанс впервые стать чемпионом Литвы. Команда финала национального чемпионата достигла второй раз в истории (первый был в 2017 году, когда в золотой серии пришлось признать превосходство «Жальгириса»). На этот раз каунасский гранд был повержен в полуфинале, и большие надежды возлагались на финал, тем более что в первом матче решающей серии удалось выиграть на выезде (77:68).

Однако оставшаяся часть серии была за «Ритасом», который одержал четыре победы подряд. После второго и третьего матчей серии, в которых преимущество вильнюсского клуба превышало 20 очков, во многом решающим стал четвертый матч в Панявежисе. Полностью провалив вторую четверть и уйдя на большой перерыв с дефицитом -9 (38:47), «Литкабелис» вернулся в игру в третьей четверти, после которой вел +4. Казалось, что хозяева площадки сравняют счет в серии, тем более что они сохраняли перевес на последних минутах. Однако рывок столичного клуба 10:0 и решающая атака за 12 секунд до сирены обеспечили им победу (78:77) и счет 3-1 в серии.

В последнем матче серии в Вильнюсе «Литкабелис» солидно вел в счете, но провалил последнюю 10-минутку (14:23). Клубу из Панявежиса в финале не хватило стабильности, опыта, где-то физической готовности, что в итоге не позволило рассчитывать на чемпионский титул.

В составе «Ритаса» более стабильно сыграли лидеры: Арнас Буткявичюс, Лукас Улецкас, Кеннет Смит и другие. Что касается «Литкабелиса», то его лидеры выстреливали попеременно, что стабильности не способствовало. Яркий пример — Гядиминас Орелик, продуктивно проведший четвертый и пятый матч серии, но оставшийся в тени в первых трех дуэлях.

Эмоции финальной серии

В финальной серии, как и положено, было немало эмоциональных и драматичных моментов. Один из них произошел в конце первого тайма третьего матча. Капитан «Ритаса» Арнас Буткявичюс нанес неумышленный удар локтем Довидасу Гедрайтису, который остался лежать на паркете. Судьи эпизод оставили без внимания, а «Ритас» провел атаку, завершив ее результативным данком.

Наставник «Литкабелиса» Ненад Чанак активно выражал недовольство решением арбитров, за что в итоге был удален со скамейки запасных. По пути в раздевалку Чанак толкнул своего визави, наставника «Ритаса» Гедрюса Жибенаса, который удержал равновесие только с помощью своих игроков. В конфликт ввязался и владелец вильнюсского клуба Дарюс Гуделис, готовый броситься на обидчика своего подчиненного. В итоге разгоревшийся конфликт был погашен сравнительно быстро и оперативно.

Баскетбол и в межсезонье

Сезон в литовской лиге удался за счет непредсказуемого и интригующего плей-офф. Что касается регулярного чемпионата, то в нем выделялись клубы ведущей тройки, по итогам сезона завоевавшие медали. Другие команды от ТОП-3 отстали, но интрига в регулярке была закручена также довольно лихо. Обладателя 4-го места от 7-го по итогам регулярного чемпионата разделили всего две победы.

Баскетбольный сезон в Литве завершен, но и летом болельщикам будет за чем наблюдать. В конце июня два товарищеских матча между собой проведут сборные Литвы и Латвии. Затем литовскую сборную ждут квалификационные матчи Чемпионата мира: на выезде против Болгарии и дома против Чехии. В августе литовцы начнут подготовку к Евробаскету-2022, групповой турнир которого проведут в сентябре в Кельне. А там не за горами будет новый сезон. А это значит, что вновь будет интересно.

Подготовлено по сообщениям СМИ