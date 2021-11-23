Ликвидация российского «Мемориала» стала бы огромной потерей – ЦИГСЖЛ

Ликвидация российской организации исторических исследований «Мемориал» стала бы огромной потерей как для России, ее жителей, так и для международного сообщества, полагает Центр геноцида и сопротивления жителей Литвы (ЦГИСЖЛ).

«Собранный «Мемориалом» неоценимый исторический архив, его помощь в изучении советского периода был и остается очень важным не только Литвы, но и для большинства испытавших советскую оккупацию государств, поэтому прекращение деятельности «Мемориала», уничтожение этой организации стало бы огромной потерей не только для России и ее граждан, но и для всего всего международного сообщества», – приведены в обнародованном во вторник сообщении слова руководителя центра Арунаса Бубниса.

Центр утверждает, что неправительственная организация, действующая более трех десятилетий, была основной организацией по расследованию сталинских репрессий и увековечения памяти об их жертвах в России, в также многолетним коллегой ЦГИСЖЛ.

Литовский центр напоминает, что один из основателей и руководителей «Мемориала» Сергей Ковалёв в советские года помогал доставлять на Запад известнейшее подпольное литовское издание «Хроника Католической Церкви Литвы», за свою деятельность он дважды был номинирован на Нобелевскую премию мира, а в 2011 году Сейм Литвы наградил его Премией свободы.

На этой неделе Верховный суд России должен рассмотреть просьбу прокуратуры ликвидировать «Мемориал», у которого около 50 подразделений по всей стране и за рубежом.