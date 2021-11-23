Технический парк литовской армии пополнят 290 неновых внедорожников из Нидерландов

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Литовская армия приобрела у Нидерландов 290 внедорожников для патрулирования государственной границы с Беларусью и других функций.

Об этом сообщил BNS вице-министр Вилюс Семашка.

По его словам, общая стоимость договора составляет 4,6 млн евро. Цена одного внедорожника составляет около 12 тысяч евро. В общую стоимость также входят 25 грузовиков, два водовоза и бензовоза, десять уличных кухонь и 20 деталей для грузовиков.

«В течение одного-двух месяцев мы получим бывшую в употреблении технику от голландцев, потому что, к сожалению, не вся наша бывшая в употреблении техника выдерживает такое напряжение, большое маневрирование, движение по границе и бездорожью», – сказал журналистам во вторник министр обороны Арвидас Анушаускас на Кафедральной площади в Вильнюсе, где проходят торжества по случаю Дня Вооруженных сил Литвы.

Фото BNS/ Paulius Peleckis

По его словам, приобретенные внедорожники технически исправны и пригодны для эксплуатации, есть возможность их выбирать.

Командующий Вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис заявил, что внедорожники особенно нужны для помощи пограничникам охранять границу с Беларусью.

Он сказал, что большая часть внедорожников должна поступить в армию к Рождеству.