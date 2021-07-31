Linas Agro берет заем у банков в размере 90 млн евро

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Банки SEB и Swedbank на равных частях предоставили синдицированный кредит в размере 90 млн евро торговой компании Linas Agro, входящей в группу сельхозинвестиций Linas Agro Group.

Кредитные средства будут направлены на пополнение оборотных средств – на приобретение семян растений, удобрений, микроэлементов и прочей продукции, а также на скупку урожая, сообщил банк SEB bankas.

«Этот год был особенно благоприятным для тех, кто выращивает зерновые и многие другие культуры, они смогут реализовать урожай по рекордно высоким ценам, поэтому растет и потребность в средствах для закупки урожая», – отметил в пресс-релизе глава Linas Agro Томас Пучкис.

По его словам, в Литве в этом году площади посевных выросли на 6%, рапса – более чем на 10%. Растут и закупочные цены, поэтому растет и потребность в средствах для закупки урожая.

По словам Т. Пучкиса, также ожидается, что сотрудничество с Kauno grudai повысит объемы торговли и экспорта.

В середине июля Linas Agro Group за не разглашаемую сумму приобрела контролируемую Таутвидасом Барштисом компанию переработки сельхозпродуктов KG Group. После этой сделки Linas Agro принадлежат 76 компаний.