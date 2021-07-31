TOP,Агроновости,Бизнес,Новости

Linas Agro берет заем у банков в размере 90 млн евро

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Банки SEB и Swedbank на равных частях предоставили синдицированный кредит в размере 90 млн евро торговой компании Linas Agro, входящей в группу сельхозинвестиций Linas Agro Group. 

Кредитные средства будут направлены на пополнение оборотных средств – на приобретение семян растений, удобрений, микроэлементов и прочей продукции, а также на скупку урожая, сообщил банк  SEB bankas.

«Этот год был особенно благоприятным для тех, кто выращивает зерновые и многие другие культуры, они смогут реализовать урожай по рекордно высоким ценам, поэтому растет и потребность в средствах для закупки урожая», – отметил в пресс-релизе глава Linas Agro Томас Пучкис. 

По его словам, в Литве в этом году площади посевных выросли на 6%, рапса – более чем на 10%. Растут и закупочные цены, поэтому растет и потребность в средствах для закупки урожая.  

По словам Т. Пучкиса, также ожидается, что сотрудничество с Kauno grudai повысит объемы торговли и экспорта.  

В середине июля Linas Agro Group за не разглашаемую сумму приобрела контролируемую Таутвидасом Барштисом компанию переработки сельхозпродуктов KG Group. После этой сделки Linas Agro принадлежат 76 компаний.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.