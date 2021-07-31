Выросшая в прошлом году Hoptrans holding в этом году увеличила парк грузовиков

Владелец компаний логистики литовского капитала Hoptrans holding в этом году планирует увеличить собственный автопарк и приобрести еще 213 тягачей и 349 полуприцепов.

В прошлом году компания увеличила консолидированную выручку на 20% до 120,581 млн евро (в 2019 году – 100,418 млн евро), в этом году группа планирует увеличить ее еще на 30% до 156,775 млн евро, говорится в отчете, предоставленном Реестровому центру.

Чистая прибыл компании в прошлом году выросла на 66,7% до 13,766 млн евро (8,259 млн евро), в этом году она планирует выплатить 1 млн евро дивидендов – столько же, сколько и в прошлом году.

В конце прошлого года в группе компаний работали 1626 человек (в конце 2019 года – 1387).

Акционерами Hoptrans holding являются два физических лица.