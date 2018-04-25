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Linava: Беларусь уже пару дней как усилила проверки – „машины проверяют рентгеном“

Nuotrauka BFL/ Martynas Vidzbelis

Президент Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Ромас Аустинскас заявил, что сотрудники погранслужбы Беларуси вот уже пару дней тщательно проверяют автомобили, пересекающие границу с Литвой, просвечивают грузы рентгеновским аппаратом.

«Мы располагаем дополнительной проверенной информацией, что досмотр автомобилей активизировался. Ставят под рентгены, дольше проверяют. С правовой точки зрения мы не может выразить претензии. Проверяют, но медленно, как черепахи. Даже те машины, которые едут транзитом, ставят в очередь, говорят, что нет возможности проверить их, нужно подождать», — рассказал BNS Р. Аустинскас в четверг вечером. 

Он добавил, что такие активные проверки начались совсем недавно — только пару дней тому назад начались дополнительные проверки рентгеном.

«Рентген на границе есть уже давно, но проверяли им редко (…), а сейчас почти все проезжающие машины. За час не больше десяти машин только проверяют», — сказал глава ассоциации Linava.

Р. Аустинскас утверждает, что транспортники не получили никаких сигналов о каких-то изменениях на границе. Движение через границу сейчас сильно замедлилось, но не остановилось. 

Он также сообщил, что представители ассоциации Linava в пятницу утром отправятся на погранпункт в Мядининкай, чтобы посмотреть, как проходит пересечение границы.

«Нейтральная зона достаточно длинная, около 500 метров, и на самом деле белорусскую сторону не видно. Можно будет только посмотреть за временем, сколько машин проходит, непосредственно поговорить с водителями на границе, они расскажут, какие проверки были», — сказал президент ассоциации Linava.

Р. Аустинскас также заявил, что не очень верит в полное закрытие границы с Беларусью: «Они получат соответственный ответ и от Литвы, и от Польши. Они что, изолируются? Скорее всего, этого не будет». 

А. Лукашенко в четверг заявил, что Беларусь «закрывает» границу с Западом и усиливает охрану государственной границы с Украиной, а также добавил, что «половина армии» направляется на охрану западных границ.

Командующий Службы охраны госграницы (СОГГ) Литвы Рустам Любаев сообщил BNS, что сейчас движение на пограничных пунктах с Беларусью проходит в обычном порядке, никакой информации об ограничениях от соседней страны литовская сторона не получала.

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