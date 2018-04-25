Линкявичюс: соглашения Беларуси с РФ отрицательно отразятся на Литве

Фото kremlin.ru

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Новейшие соглашения Беларуси и России о более тесной интеграции государств будут означать еще большее приближении РФ к границе Литвы «со всеми последствиями», и это нельзя оценивать положительно, заявил литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas министр сказал, что пока из публикуемой в российских СМИ информации о соглашениях по объединению с 2021 года таможенных, торговых систем и финансовых правил, энергетического рынка «вряд ли было бы справедливо делать выводы». Он выразил надежду на то, что больше официальной информации поступит в конце этого года.

«На самом деле, я согласен с некоторыми политологами, которые утверждают, что никто не может отрицать, что есть какие-то секретные протоколы в соглашении», – сказал Л. Линкявичюс.

«Изменения, если и произойдут, то вряд ли по инициативе белорусских властей. Это и означает, что Россия de jure и de facto приближается, со всеми последствиями этого. Вряд ли мы можем считать это положительным», – сказал министр.

По словам Л. Линкявичюса, Литва не раз подчеркивала, что Белоруссия «очень сильно интегрирована с Россией», и это, кроме прочего, ярко иллюстрируют общие системы обороны этих стран, совместная работа служб безопасности.

Он также добавил, что по этой причине Литва и далее будет придерживаться «принципа селективного сотрудничества», напоминая о проблемах Белорусской АЭС в Островце, однако, не исключая возможных уступок, в случае прогресса, например, на переговорах о безвизовом режиме.

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