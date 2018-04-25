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В Португалии сотни школ закрыты в связи с забастовкой. Педагоги требуют повышения заработной платы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на новостное агентство Lusa, сотни школ в разных регионах страны закрыты из-за забастовки, которую называют крупнейшей за последние годы.

«Это одна из самых крупных забастовок за последние годы. Скорее всего будут закрыты сотни школ, потому что сотрудники хотят продемонстрировать правительству, что они обязаны вести переговоры», — сообщил журналистам генсекретарь Федерации союзов государственной администрации Жуао Абрао.

Сообщается, что школы закрыты в Лиссабоне, Брагансе, Сетубале и Порту. В некоторых учебных заведениях также прошли акции протеста. Сотрудники школ и профсоюзные лидеры пришли с плакатами. Они требуют повышения заработной платы, а также «проявлять уважение к педагогам».

Родители учеников рассказали, что относятся к забастовке с пониманием. Однако, многие из них подчеркивают, что остановка занятий плохо отражается на обучении детей.