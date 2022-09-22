Litgrid: испытания энергосистемы Калининграда не повлияют на стабильность сети Литвы

На сегодняшний день Калининград провел три испытания изолированной работы: в 2019 году они длились 72 часа, в 2020 и 2021 годах — по 8 часов. Четвертая проверка, запланированная на конец июня, была отменена.

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