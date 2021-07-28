Литовская армия будет участвовать в охране мест расселения мигрантов – министр

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Литовская армия в ближайшее время будет участвовать в охране мест, где расселяют незаконных мигрантов, утверждает министр обороны страны Арвидас Анушаускас.

«Мы получили новую просьбу, я думаю, что мы ее точно учтем. Министерство внутренних дел обратилось с тем, чтобы армия поспособствовала охране мест временного расселения мигрантов и контроля над ними» – сказал министр журналистам в среду.

«Армия, выделяя людей и технику, будет дополнительно помогать своими мощностями охране тех мест, чтобы жителям было спокойнее», – добавил он.

Он сказал, что армия должна заниматься охраной 12-ти мест, в которых поселены мигранты, среди этих мест – и погранзаставы.

А. Анушаускас не раскрыл, сколько точно в данный момент военных помогают обеспечивать охрану границы.

«Я могу сказать, что эти мощности, сейчас значительно больше, чем мощности других ведомств, которые помогают в охране границы», – отметил министр обороны.

Глава МВД Агне Билотайте сказала, что делается все для того, чтобы обеспечить безопасность в местах расселения.

«Мы запросили дополнительную помощь у военных в охране объектов, поскольку нам действительно это требуется. Работники нашей системы все максимально вовлечены, и когда я слышу критику о том, что у нас якобы еще есть ресурсы, что возможно они есть, я хочу четко сказать, что все структуры системы внутренних дел максимально вовлечены», – сказала журналистам министр.

«Для того, чтобы обеспечить безопасность объектов есть решение оперативного руководителя о том, чтобы можно было защитить объекты. Все эти решения принимаются для того, чтобы общественность чувствовала себя в безопасности», – добавила она.

Мигрантов, которые незаконно пересекают границу Литвы и Беларуси в данный момент поселяют в Центре регистрации иностранцев в палаточном городке в Пабраде, а также в Школе пограничников в Медининкай, на пограничных заставах.

Кроме того, мигрантов поселяют и на принадлежащих самоуправлениям объектам в городе Алитусе и районе, в Лаздинайском, Варенском районах.