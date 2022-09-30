Литовская экономика: между молотом и наковальней

Однако, несмотря на множество встречных ветров, рецессия, вероятно, будет неглубокой и относительно недолгой, после чего последует быстрое «U-образное» восстановление. В этот период фискальная политика будет играть важную роль – она должна будет найти правильный баланс между уменьшением последствий шока цен на энергоносители для наиболее уязвимых слоев населения и поддержанием баланса бюджета. Наш прогноз — в 2023 г. экономика Литвы сократится на 1,2%, а в 2024 г. рост ускорится до 5,5 процента. Инфляция должна замедлиться с 17,2% в 2022 году до 4,5 процента в 2023-м, а в 2024 году в Литве может наступить дефляция.

Шоковые цены на энергоносители

Самым сильным сдерживающим фактором для литовской экономики является шок цен на энергоносители, вызванный продолжающейся энергетической войной России против ЕС.

Будучи значительно зависимой от импорта энергоносителей (не только нефти и газа, но и электроэнергии), Литва является одной из самых уязвимых стран ЕС, поэтому затяжной шок цен на энергоносители для Литвы может иметь крайне болезненные последствия. Шок цен на энергию снижает покупательную способность домохозяйств, ослабляет международную конкурентоспособность местных компаний и приводит к оттоку капитала из Литвы в страны-экспортеры энергии.

Отметим, что низкие цены на энергоносители помогли экономике Литвы во время кризиса COVID-19, смягчив экономический шок и в 2020 году способствуя рекордному положительному сальдо международной торговли. Однако высокие цены на энергоносители в 2022 г. перевернул ситуацию с ног на голову. Прогнозируется, что в Литве только в 2022 году дефицит торговли энергоносителями (нефть, газ и электроэнергия) составит около 6,0 млрд евро (~10 процентов ВВП) – что почти в пять раз выше, чем в 2020 году (1,3 миллиарда). Это приведет к большому оттоку финансового капитала из Литвы, который не будет компенсирован даже рекордным притоком средств ЕС (2,5 млрд евро в 2022 году).

Шок цен на энергоносители также снижает покупательную способность домохозяйств, поскольку рост заработной платы больше не может соответствовать быстрому росту цен. Рост реальной заработной платы в Литве в 2022 году стал отрицательным, что замедляет рост внутреннего потребления. Отрицательный рост заработной платы за последние 20 лет не является массовым явлением — он наблюдался только в период «затягивания поясов» 2009-2011 гг.. Шок цен на энергоносители также негативно влияет на международную конкурентоспособность литовских компаний. Цены на продаваемую литовскими производителями промышленную продукцию за год выросли на 22% по сравнению с 10% в США, 9% в Японии и всего 2% в Китае. Если эти неблагоприятные изменения продолжатся, они могут снизить рост экспорта Литвы и привести к росту уровня безработицы и числа банкротств предприятий.

Рост процентных ставок является еще одним препятствием для литовской экономики. Опасаясь, что шок цен на энергоносители может привести к распространению и закреплению инфляции, ЕЦБ быстро повышает процентные ставки, несмотря на растущие риски рецессии.

Повышение процентных ставок должно снизить раздутые цены на жилье в еврозоне, что, в свою очередь, замедлит рост рынка жилья в 2023 году. Рынок жилья Литвы также почувствует влияние повышения процентных ставок, хотя мы не прогнозируем резкого снижения цен на жилье в связи с продолжающимся быстрым ростом доходов населения и относительно низким уровнем задолженности домохозяйств. Главной проблемой для литовского рынка жилья останется дефицит предложения. Повышение процентных ставок также ограничит способность правительств «стимулировать» экономику за счет увеличения заимствований, поэтому не стоит ожидать, что правительства сделают «все возможное», чтобы помочь преодолеть энергетический кризис, как это было сделано во время пандемии COVID-19.

Возросшая геополитическая неопределенность является еще одним сдерживающим фактором для соседей России, поскольку может временно снизить аппетит иностранных инвесторов вкладывать средства в регион. Торговые и инвестиционные отношения с Россией и Беларусью продолжат постепенно ухудшаться как из-за продолжающихся санкций, так и из-за начала экономического спада.

Угроза рецессии

В настоящее время рост инфляции в Литве исключительно быстрый и превышает 20%. В первую очередь это связано со скачком цен на энергоносители и продукты питания, которые в совокупности обеспечивают 3/4 прироста инфляции.

Однако история показывает, что рост цен такого масштаба обычно не является устойчивым в долгосрочной перспективе, особенно с учетом того, что начиная с весны 2022 года продолжается падение мировых цен на продукты питания, энергоносители и металлы. Кроме того, общий уровень цен на потребительские товары в Литве уже достиг 95% от среднего по ЕС, что снижает потенциал дальнейшего сближения цен. В августе 2022 года в Литве цены на продукты питания и безалкогольные напитки подскочили на впечатляющие 30,6 процента, что является самым быстрым ростом во всем ЕС.

По предварительным расчетам, уровень цен на продукты питания и безалкогольные напитки в Литве уже превышает средний показатель по ЕС, что также ограничивает возможности дальнейшего роста цен в будущем. Уровень цен на услуги в Литве по-прежнему значительно ниже, чем в среднем по ЕС, но в последние годы он рос быстрее всего во всей зоне евро, поэтому потенциал дальнейшего сближения цен снижается и в сфере услуг.

Тернистый путь к экономическому росту

Рост инфляции, рост процентных ставок и сохраняющаяся геополитическая неопределенность замедлят рост литовской экономики в 2023 г., но в 2024 г. Литва должна вернуться на путь быстрого и широкого экономического роста, который будет характеризоваться чрезвычайно низкой инфляцией и, возможно, дефляцией. Это довольно необычное, но очень приятное явление, чем-то напоминающее период 2014-2015 гг.

Однако дальнейшее развитие экономики во многом будет зависеть от исхода войны на Украине, успехов ЕС в борьбе с Россией на энергетическом фронте и роли фискальной политики, которая может выступать как стабилизирующей, так и дестабилизирующей силой. Сама Литва относительно слабо влияет на первые два упомянутых фактора и имеет ограниченный фискальный маневр из-за роста процентных ставок и исключительно высокой зависимости от импорта энергоресурсов. В условиях неопределенности Литве следует больше сосредоточиться на долгосрочных возможностях, таких, как развитие сектора информационных и коммуникационных технологий (сектор ИКТ), сектора финансовых технологий и инвестиций в возобновляемые источники энергии, а также на структурных реформах, а не тратить массу времени и ресурсов на краткосрочные вызовы. Это позволило бы повысить долгосрочную конкурентоспособность Литвы и обеспечить постоянное сближение доходов с Западом. Это будет непростая задача, учитывая тот факт, что Литва уже окончательно потеряла имидж более дешевой страны, поэтому отныне за инвестиции и таланты придется бороться со странами Западной Европы на равных. Как гласит китайская пословица, «когда дует сильный ветер, надо строить не стены, а ветряные мельницы». Это именно то, что нам нужно сделать, чтобы в будущем быть готовыми противостоять экономической и энергетической неопределенности.

Жигимантас Маурицас, главный экономист банка Luminor