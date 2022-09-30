Литва – в антилидерах

Теперь Индекс несчастья составляет агентство Bloomberg на основании данных из 51 страны. К началу XXI века Индекс несчастья Артура Оукена претерпел множество изменений и в современных условиях развития экономики применим в межстрановых сравнениях экономических систем. Современный американский экономист Стивен Хенке в конце 2013 года сформировал рейтинг стран мира по Индексу несчастья, включающему уровни безработицы, инфляции (в виде индекса потребительских цен), ключевую ставку, отставание фактического ВВП от потенциального, за вычетом темпа прироста душевого ВВП.

«Анализируя показатели Индекса несчастья — инфляцию, рост валового внутреннего продукта и уровень безработицы, мы отмечаем, что именно рекордный рост цен оказал наибольшее влияние на экономическую ситуацию», — сказала глава Службы по связям с общественностью Литовского института свободного рынка Котрина Тамкуте.

По данным Литовского института свободного рынка, рост цен в первом квартале 2022 г. в Литве составил 6,2%, тогда как европейцы в среднем столкнулись с 3,8% квартальной инфляцией. Институт прогнозирует, что, даже если потребительские цены начнут догонять цены производителей, в абсолютном выражении общий уровень цен останется высоким и не снизится, даже если месячная инфляция станет отрицательной. «Инфляция снижает реальные доходы и покупательную способность жителей. Однако самое болезненное заключается в том, что из-за чрезвычайно высокого роста цен и большой неопределенности в будущем деньги теряют свою ценность и не могут служить средством сбережения. И жителям, и компаниям становится все труднее прогнозировать свои расходы и доходы, а также инвестировать», — сказала К. Тамкуте.

Не радуют и перспективы, растущее давление расходов останавливает экономическую деятельность во всем мире.

В рейтинге самых счастливых стран, наименее экономически страдающих, в первом квартале 2022 г. были Ирландия, Мальта, Словения, Норвегия, Польша. Менее благополучными, чем Литва, оказались Испания, Греция, Словакия и Италия.