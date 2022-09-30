Компромисс по минимальной зарплате

«Я думаю, что мы можем зафиксировать как некое среднее предложение, с которым правительство приходит к работодателям и профсоюзам и предлагает договориться на этой основе, и если такое соглашение будет достигнуто, то, наверное, это будет оптимально для всех», — сказала И. Шимоните на заседании правительства.

По ее словам, если соглашение не будет достигнуто, то увеличение ММЗ будет узаконено постановлением правительства.

Министр финансов Гинтаре Скайсте выразила сожаление по поводу того, что Трехсторонний совет не смог прийти к общему решению, поэтому правительству пришлось искать компромисс. «В данном случае правительство сделало все, чтобы найти компромиссное решение, которое отвечало бы всем вызовам: и росту инфляции, и экономической неопределенности», — сказала Г. Скайсте на пресс-конференции.

Трехсторонний совет, который представляет правительство, работодателей и работников, ранее не договорился об увеличении ММЗ, так как мнения разошлись.

Профсоюзы считают, что ММЗ с 1 января следует увеличить по формуле Банка Литвы — на 21,6% до 888 евро, в то время как большинство представителей работодателей утверждает, что ММЗ следует увеличить на 70 евро до 800 евро.

По предварительным подсчетам, реальная зарплата более всего увеличится у тех, кто зарабатывает мало, зарплаты выше средних не изменятся. Больше всего доходы «на руки» вырастут у получателей минимальной зарплаты. Их зарплаты увеличатся не только из-за повышения ННД, но и по причине повышения самого минимума. Если сейчас зарплата «на руки» составляет 550 евро, то в 2023 г. работник будет получать 633 евро (+83 евро).

По данным Департамента статистики, во втором квартале 2022 года средняя зарплата в Литве была 1780,5 евро «на бумаге» и 1116,2 евро «на руки».

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ