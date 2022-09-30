Оценка построек и земли

Сейчас налоги на землю жители платят от стоимости, установленной в 2018 году. Что касается недвижимости, то ее переоценка была сделана позже, и новые цены действуют с 1 января 2021 года. Центр регистров, который провел массовую оценку недвижимости и земли, сейчас во всех регионах инициировал обсуждение этих документов с обществом. С проектными данными можно ознакомиться на сайте Центра регистров.

Как изменилась стоимость земли и построек

Массовым способом в этом году ЦР оценил почти 6,2 млн объектов: 2,5 млн участков земли и 3,65 млн построек. Средняя стоимость земли увеличилась на 12%, а построек – на 27%. «Средняя стоимость квартир, в зависимости от сегмента, увеличилась по всей Литве. Больше всего квартиры подорожали в Вильнюсе и Каунасе – на 30%. Такой рост обусловлен высокой инфляцией, ростом цен на стройматериалы, ограничением разрешений на строительство, ростом числа иммигрантов из Украины и Беларуси, что сказалось на увеличении спроса. Квартиры также подорожали в Паланге, Панявежисе, Вильнюсском районе, Друскининкай, Аникщяй и Алитусе. Средняя стоимость домов за год выросла на 20%, больше всего цены поднялись в Вильнюсе и Каунасе, а также на взморье», – сказала Л. Канишаускене.

По ее словам, за год больше всего подорожала земля на жилых территориях, земля коммерческого назначения, а также промышленного и складского. «Земля на жилых территориях больше всего подорожала в крупных городах и на взморье, где ограничено предложение. Земля для коммерческих и складских помещений стала дороже там, где активно развивается бизнес, промышленность, логистика, например, в Панявежском, Клайпедском районе, в Утяне, а также в пригородах крупных городов», – отметила Л. Канишаускене. Земля за пять лет подорожала на 43%. Больше всего за это время — на 78% – выросла в цене земля сельскохозяйственного, коммерческого назначения (34%), промышленного и складского (29%) и земля на жилых территориях (26%).

Больше всего цены на землю за последние 5 лет выросли в Молетском, Ширвинтском, Игналинском и Аникщяйском районах. Коммерческая, промышленная земля и земля под склады больше всего подорожала в Вильнюсе, в Шальчининкском, Ширвинтском районах, а также в Каунасе, Каунасском районе, Панявежисе и Панявежском районе. Земля сельскохозяйственного назначения больше всего (на 100%) подорожала в Пасвальском, Укмяргском и Каунасском районах.

В чем особенность массовой оценки недвижимости

Для проведения массовой оценки используются данные Реестра недвижимости, других госреестров и информационных систем и рыночные данные. При такой оценке на определение средней рыночной стоимости влияют местоположение объекта, его назначение, кадастровые замеры и другие факторы. Однако при такой оценке не учитывают улучшение или ухудшение состояния объекта, форму управления недвижимости, использования, ограничений на ее использование, дизайн, внутреннюю отделку и другие особенности объекта.

Различают массовую и индивидуальную оценку объектов. Объекты недвижимости все в определенном смысле уникальны. Даже самые стандартные, типовые квартиры в одном доме различаются между собой — ориентация окон, этаж, на котором расположена квартира, характеристики микро-соседства — шумные или тихие соседи, близость мусорных баков и т.д. Нередко в одном и том же типовом доме одинаковые по числу комнат квартиры имеют разную планировку. Цены на индивидуальные дома варьируются также очень сильно, разница между элитной виллой и расположенным по соседству деревенским домом так же огромна, как и различие между заводской конторой и офисом в бизнес-центре. Любой класс и группа объектов недвижимости содержит разнообразные, различные между собой объекты: даже если значения многих характеристик совпадают, всегда найдется хотя бы одно различие, которым можно объяснить разницу в стоимости и при желании обосновать уникальность.

Налог на недвижимость

Сейчас налог на недвижимость в Литве платят только владельцы дорогого имущества — если его стоимость превышает 150 000 евро.

Глава Минфина Гинтаре Скайсте предлагает со следующего года ввести всеобщий налог на недвижимость в Литве, сообщает LRT. По словам министра, такое предложение парламенту представят на весенней сессии. «В таком случае налог будет платить больше людей, но сам налог будет символическим, как сейчас с налогом на землю, который платят сотни тысяч людей, но сам размер налога символический, скажем, 10–12 евро в год, это не оказывает серьезного влияния на финансы», – сказала Г. Скайсте. Собранные средства можно передать в бюджет муниципалитетов, муниципалитеты могли бы повышать налог, предлагать льготы каким-то группам.

Между тем это предложение глава парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас оценил с осторожностью. «Я сдержанно отношусь к любым налоговым изменениям, которые становятся бременем для налогоплательщиков, думаю, сначала мы должны привести в порядок нынешний налог и сделать так, чтобы он работал — чтобы собирали средства согласно закону», – сказал он.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ