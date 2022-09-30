Тарифы на энергию? Вопросы пока без ответов

По предварительным оценкам правительства, в 2023 году цены на газ и электроэнергию для населения могут увеличиваться два раза по 40 процентов — с января и июля, а государство компенсирует им разницу (по сравнению с рыночными ценами). На это в бюджете 2023 года планируется выделить около 1,3 млрд евро.

В письме, с которым ознакомился BNS, содержатся предложения по выходу из кризиса цен на энергоносители. «Правительство ориентировочно планирует около 1,3 млрд евро субсидий (1,9 % ВВП) на электроэнергию и газ для жителей, позволяя ценам расти два раза по 40 процентов с января и июля), компенсируя оставшуюся разницу до рыночных цен. Если бы цена электроэнергии после субсидирования бытовых потребителей была зафиксирована (заморожена) на уровне 24 центов на первое полугодие, это стоило бы дополнительно 0,4 процента ВВП (300 млн евро) или всего 2,3%. ВВП. Это необходимая и достижимая поддержка со стороны государства для жителей в условиях энергетического кризиса», — говорится в письме.

Какими будут компенсации жителям с января, представители правительства пока не комментируют. И премьер-министр Ингрида Шимоните, и министры финансов и энергетики повторяют, что они станут ясны после подготовки проекта бюджета на 2023 год. С июля этого года компенсация, выплачиваемая государством за газ и электроэнергию, также рассчитывается таким образом, чтобы потребители платили максимум на 40 процентов больше. За киловатт-час электроэнергии сейчас они платят до 9 центов, за кубометр газа — до 54 центов.

Представители президента неоднократно заявляли, что правительство должно заморозить цены на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 24 центов до июля следующего года, иначе с января она станет для них дороже на 40%, а за весь год — на 80%. Однако, по сообщению администрации президента, первоначальные предложения, представленные президенту премьером И. Шимоните, предусматривали более высокий ценовой предел, чем 24 цента.

Поддержка бизнеса

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что для компенсации возросших цен на энергоносители можно было бы оказать поддержку бизнесу за счет льготных кредитов, отсрочек по уплате налогов и различных субсидий для малого бизнеса — их также можно было бы предоставлять с учетом потребления энергетических ресурсов. Кроме того, по его словам, необходимо оценить и субсидирование цен на электроэнергию для бизнеса.

По словам Г. Науседы, совокупная поддержка населения и бизнеса может составить 4,5% внутреннего валового продукта (ВВП) — примерно по 2,3%. По расчетам BNS и исходя из прогноза роста ВВП Минфина на следующий год (в действительных ценах), эта сумма может составить почти 3,2 млрд евро.

«Если в 2020 году наша совокупная поддержка была выше 7% ВВП, я думаю, что и в этом случае можно было бы говорить об общей консолидированной поддержке как бытовых потребителей, так и бизнеса, которая могла бы составить 4,5%», — сказал журналистам в Клайпеде президент.

По словам Г. Науседы, в настоящее время не хватает финансовых инструментов, которые можно было бы предложить бизнесу. Он упомянул, что речь идет о других мерах, так называемой кредитной части Фонда оживления и развития, субсидиях для малого бизнеса и индивидуальной деятельности, субсидиях для энергоуязвимых предприятий, на время простоя, а также о поддержке путем отсрочки налогов.

«По крайней мере, на начальном этапе мы должны оценить все возможности, не исключая субсидирование цены на электроэнергию для бизнеса, хотя это, безусловно, будет очень дорогая вещь, которая станет тяжелым бременем для государственного бюджета», — сказал президент журналистам в Клайпеде.

Необоснованные ожидания

На эту информацию отреагировала премьер-министр Ингрида Шимоните, сказав, что «президент может представить предложения по бюджету на следующий год после того, как правительство представит собственный проект, поскольку сейчас это может вызвать у жителей необоснованные ожидания».

Правительство обещает представить государственный бюджет на следующий год в следующем месяце. «Самая большая иррациональность в этой ситуации заключается в том, что администрация президента словно пытается быть немного правительством, то есть объявить какую-то хорошую новость: вот этим людям нужно дать такие деньги, вот такие налоги надо снижать, и так далее и тому подобное, а при этом за правительством остается ответственность подготовить бюджет с учетом всех этих пожеланий», — сказала премьер-министр.

Она сообщила, что правительство направит бюджет в Сейм в первую неделю октября, а его представление может состояться 11 октября.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ