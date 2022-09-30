Потребление электроэнергии снижается

Жители получили новые счета за электричество, не у всех хватило текущих доходов. По данным Литовского агентства энергетики, бизнес и жители понемногу стали снижать расходы в конце августа, к 1 сентября потребление снизилось на 5%.

По данным опроса, значительно или немного потребление электричества снизили 43-49% жителей всех возрастов, около 20% жителей старше 46 лет и около 55% – старше 56 лет. Не планируют менять свои привычки в основном жители 36-45 лет (21%) и 18-25 лет (17%). Женщины чаще, чем мужчины, экономят электричество (65%), между тем 18% мужчин вообще не намерены экономить (женщин – 14%).

Стоит ли работать?

Между тем часть компаний торгового альянса Aibė подумывает о закрытии магазинов. Причина — выросшие в несколько раз цены на электроэнергию. Решается вопрос, что делать: работать частично, закрыть магазины на зиму или вообще их закрыть, сообщает BNS.

«Сегодня расходы на электричество у магазинов альянса составляют до 8% торгового оборота, а в прошлом году этот показатель был 1–1,5%. Если иметь в виду, что маржа на продажи обычно составляет 20% и больше половины ее идет на зарплаты работников, то, если прибавить плату за электричество и другие расходы, мы уходим в минус, возникает вопрос, стоит ли продолжать работу», – сказал порталу vz.lt представитель Aljansas Aibė Дарюс Макунас.

По его словам, несмотря на то что большая часть магазинов Aibė оптимизировала потребление электричества, эти решения минимально сказываются на расходах, настроение у торговцев не радужное, особенно в преддверии холодного сезона, когда оборот магазинов обычно бывает ниже, чем в теплый сезон. По словам Д. Макунаса, у части членов альянса нет запасов, поэтому они решают, что делать — продолжать ли работу, если продолжать, то как: работать неполный день, закрыться на зиму или вообще закрыться.

Альянс Aibė в прошлом году получил консолидированные доходы на сумму 177,1 млн евро – на 14,6% больше, чем в 2019 г (154,4 млн евро). Альянс Aibė объединяет 205 торговых компаний и 815 магазинов.

Президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс уже говорил СМИ, что из-за высоких цен на электричество в стране частично или полностью свою деятельность прекратили 16 компаний. «Это число будет расти каждую неделю. Не надо думать, что предпринимателям легко даются такие решения. Это последняя возможность остановить работу «в минус», – сказал он, заметив, что без разрешения компаний не может указать названия. «Это и пищевая промышленность, молочная, связанные с ней небольшие компании, много компаний обрабатывающей сферы. Кроме того, производство пластика. Мы очень ждем разъяснения ЕК в сфере электроэнергетики», – сказал В. Янулявичюс.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ