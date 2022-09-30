Увеличение выплат опекунам детей

Новое решение Вильнюсского городского совета должно мотивировать дежурных опекунов одновременно «охватить» большее количество детей, чтобы не разлучать тех, кто вырос в одной семье. В случае необходимости дежурной опеки для троих и более детей одновременно, когда братья и сестры не подлежат разлучению, дежурному опекуну за каждого ребенка доплачивается 138 евро в месяц. Кроме того, на каждого фактически опекаемого ребенка вплоть до назначения временной опеки полагается денежное пособие на удовлетворение потребностей опекаемого ребенка, исчисляемое пропорционально количеству дней опеки.

«Увеличивая выплаты, мы стремимся сохранить уже подготовленные дежурные опекунские семьи, которые выполняют сложную, самоотверженную работу. Конечно, мы хотим привлекать и новые. Надеемся, что совершенствование системы оплаты поможет пополнить ряды дежурных опекунов», — сказал по поводу принятого решения вице-мэр столицы Томас Гульбинас.

По словам Т. Гульбинаса, повышение размера выплат необходимо для того, чтобы детям, оставшимся без попечения родителей, можно было обеспечить качественный домашний уход, воспитание, образование. Семья дежурного опекуна всегда должна быть готова принять нового ребенка — в любое время суток, в выходные дни и в праздники отвечать на звонки, находиться по месту жительства или неподалеку. Если в опекунскую семью принимается младенец, то уходу за ним должно быть посвящено все время опекунов, и эти заботы, как правило, не совместимы с иными рабочими обязанностями.

Есть надежда на то, что изменения, связанные с оплатой, привлекут дежурных опекунов, которые смогут позаботиться о разных категориях детей: кто–то — о детях старшего возраста, кто-то — о братьях и сестрах, даже если их будет трое.

B настоящее время в Вильнюсе 41 семья дежурных опекунов. 22 семьи готовы принимать ребятишек до 3 лет, 19 семей — в возрасте 4–12 лет. В общей сложности семьями дежурных опекунов могут быть приняты 54 ребенка, оставшиеся без попечения родителей.

В планах на 2023 год — увеличение численности дежурных опекунов до 55. Жителям Вильнюса, которые хотели бы стать дежурными опекунами, надо подать заявление и документы в Службу защиты прав ребенка. Следующий шаг — не слишком продолжительное обучение в Центре опеки, после которого оцениваются способности и личные качества соискателей. Советуем тем, кто хотел бы больше узнать о деятельности дежурного опекуна, а также тем, кто уже имеет намерение стать временным опекуном ребенка, оставшегося без попечения родителей, проконсультироваться у специалистов городских центров опеки Вильнюса.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt