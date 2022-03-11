Литовская Viciunai останавливает деятельность в России

В понедельник одна из крупнейших в Литве групп предприятий пищевой промышленности Viciunu grupe заявила, что останавливает деятельность в России, в связи с продолжающимся вторжением в Украине.
«На минувшей неделе руководство Viciunu grupe одобрило планы концентрации бизнеса и производства в Европе с остановкой работы в России», – отметил в пресс-релизе гендиректор группы Шарунас Матийошайтис.
«С самого первого дня мы предприняли необходимые шаги по приостановке деятельности наших компаний в России. Эти процессы требуют времени, интенсивной работы и ответственности перед нашими европейскими и американскими партнерами, поставщиками и нашими работниками», — добавил он.
Часть продукции Viciunu grupe производится в Калининградской области и продается в России и на других восточных рынках.
Ранее СМИ сообщали, что их продукция продается и в аннексированном Крыму. Затем группа заявила, что не может контролировать продавцов, которые этим занимаются.
Группа также владеет компанией в Украине с филиалами в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе и Ивано-Франковске.
Группа поставляет продукцию более чем на 60 мировых рынков.
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