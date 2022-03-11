Литовская Viciunai останавливает деятельность в России

В понедельник одна из крупнейших в Литве групп предприятий пищевой промышленности Viciunu grupe заявила, что останавливает деятельность в России, в связи с продолжающимся вторжением в Украине.

«На минувшей неделе руководство Viciunu grupe одобрило планы концентрации бизнеса и производства в Европе с остановкой работы в России», – отметил в пресс-релизе гендиректор группы Шарунас Матийошайтис.

«С самого первого дня мы предприняли необходимые шаги по приостановке деятельности наших компаний в России. Эти процессы требуют времени, интенсивной работы и ответственности перед нашими европейскими и американскими партнерами, поставщиками и нашими работниками», — добавил он.