Литовская Viciunu grupe «принимает необходимые, неотложные» решения по бизнесу в России

Шарунас Матийошайтис, глава одной из крупнейших групп по производству продуктов питания – литовской Viciunu grupe, говорит, что группа принимает «необходимые, неотложные решения» о ведении бизнеса в России.

Он не стал комментировать конкретные решения связанные с тем, что часть литовского бизнеса разорвала связи с Россией из-за войны на Украине, но заявил, что группа проводит радикальные изменения и сосредоточивается на сохранении своей доли бизнеса на Западе.

«Ситуация стремительно ухудшается с каждым днем, достигнута критическая точка», — отметил Матийошайтис в пресс-релизе.

«Нам необходимо сохранить 5000 рабочих мест в нашей стране. Мы также чувствуем ответственность за наших сотрудников в Украине и по всей Европе», — добавил он.

В понедельник Матийошайтис утверждал, что деятельность группы в России затруднена и в некоторых сферах вообще приостановлена. Часть продукции Viciunu grupe производится в Калининградской области и продается в России и на других восточных рынках.

Viciunu grupe владеет компанией в Украине с филиалами в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе и Ивано-Франковске.

Группа утверждает, что поставляет продукцию более чем на 60 мировых рынков.

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