Турция предложила организовать встречу глав МИД Украины и России

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Анкара готова сделать все необходимое для незамедлительного и полного прекращения войны на украинской территории, в том числе организовать встречу глав МИД Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. Об этом 4 марта заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам заседания НАТО в Брюсселе, сообщает Анадолу.

Чавушоглу отметил, что Анкара продолжает контакты как с Россией, так и с Украиной.»Если позволят условия, мы готовы организовать встречу Лаврова и Кулебы в рамках Дипломатического форума в Анталье (11-13 марта)», – указал министр.

Он также заявил, что Турция не будет закрывать воздушное пространство для России.

«Открытость воздушного пространства Турции важна со стратегической и гуманитарной точек зрения», – пояснил глава МИД.

По словам Чавушоглу, Анкара обсуждает с Москвой вопрос эвакуации части турецких граждан из Украины через российскую территорию.

Ранее сообщалось, что Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы, чтобы не допустить дальнейшей эскалации военных действий в Украине.