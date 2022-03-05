НАТО снова отказался закрывать небо над Украиной

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Страны-члены НАТО согласны с тем, что не следует вводить бесполетную зону над Украиной и направлять в страну силы альянса. Об этом в пятницу, 4 марта, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Наша оценка заключается в том, что мы понимаем отчаяние, но мы также считаем, что если бы это сделали, мы придем к полномасштабной войне в Европе, вовлечению намного большего количества стран, что приведет к намного большему человеческому страданию. Это причина, по которой мы принимаем это болезненное решение — ввести сильные санкции, предоставлять значительную поддержку, увеличивать поддержку, но в то же время не вовлекать войска НАТО напрямую в конфликт в Украине ни на земле, ни в воздушном пространстве», — сказал Столтенберг по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО.

Он добавил, что НАТО несет ответственность за то, чтобы эта война не вышла за пределы Украины.

«Потому что это будет даже более опасно, более разрушительно и причинит еще больше человеческих страданий. Потому мы ясно заявили, что не собираемся входить в Украину ни на земле, ни в украинское воздушное пространство», — подчеркнул Столтенберг.

Столтенберг вновь призвал Россию вывести войска из Украины и пойти по пути дипломатического урегулирования. «Мы призываем президента Путина… вывести все силы из Украины без предварительных условий», — сказал он.

Кроме того, он сообщил, что в НАТО договорились расширить сотрудничество с Финляндией и Швецией, они будут принимать участие во всех встречах альянса.