Литовские аэропорты могут быть освобождены от дивидендов, сохранят 10 млн евро

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В целях смягчения особо сильных последствий кризиса для трех аэропортов Литвы министерство транспорта рассматривает возможность оставить им 9,7 млн евро, которые планировалось направить на выплату дивидендов в государственный бюджет.

Эту информацию подтвердил BNS вице-министр транспорта Владиславас Кондратовичюс.

„В апреле литовские аэропорты не получили прибыль, есть убытки на 6 млн евро, и не было половины марта, и в мае будет похожая ситуация. Чтобы они могли нормально жить, неуплата дивидендов, их отсрочка или распределение — вот способ сбалансировать их выживание», – сказал В. Кондратовичюс.

По его словам, вероятно, что дивиденды не будут платить и другие транспортные предприятия, которые понесли убытки из-за вируса, однако актуальнее всего это аэропортам Литвы.

Руководитель Отдела авиационных услуг Литовских аэропортов Ауримас Стиклюнас заявил, что падение количества рейсов является одним из крупнейших в истории авиации.

Trys šalies oro uostai per tris mėnesius aptarnavo 1,104 mln. keleivių – 16,4 proc. mažiau nei pernai, o vien kovo mėnesį – 202 tūkst. keleivių – 56 proc. mažiau. Skrydžių skaičius visuose oro uostuose siekė 12,3 tūkst. – 7,8 proc. mažiau nei pernai.

Три аэропорта страны за три месяца обслужили 1,104 млн пассажиров — на 16,4 % меньше, чем в прошлом году, а только за март – 202 тыс. пассажиров – на 56 % меньше. Количество рейсов во всех аэропортов составило 12,3 тыс. – на 7,8 % меньше, чем в прошлом году.