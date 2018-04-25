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Литовские фермеры в Брюсселе требуют привести в соответствие прямые выплаты

Nuotrauka ŽŪR/ facebook.com

Более полутораста литовских фермеров в четверг провели акцию протеста в Брюсселе с требованием, чтобы получаемые ими прямые выплаты были приведены в соответствие со средним показателем по Евросоюзу (ЕС).

Фермеры собрались на демонстрацию в столице Бельгии накануне переговоров лидеров ЕС о бюджете Сообщества на 2021-2027 годы.

Сейчас прямые выплаты литовским фермерам составляют около 170 евро за гектар, а средний показатель по ЕС составляет около 259 евро.

В соответствии с предложениями Еврокомиссии (ЕК), в 2027 году литовцы должны будут получать чуть более 700 евро, что составит 78% среднего показателя.

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Посетившего демонстрантов президента Литвы Гитанаса Науседы фермеры просили потребовать ускорения приведения выплат в соответствие.

«Наше требование, чтобы привели в соответствие выплаты для нас»,  – обратился к президенту президент Литовской ассоциации производителей молока, фермер из Пренайского района Йонас Вилёнис.

«То предложение, которое сейчас вам сделано  – 78% к 2027 году, оно вас не устраивает?», – переспросил Г. Науседа.

Услышав его вопрос, толпа фермеров стала скандировать: «Сто, сто, сто!».

Г. Науседа сказал фермерам, что ожидать полного приведения в соответствие в ближайшее время нереально, но обещал на саммите напомнить о данном ещё в 2013 году обещании, что в 2021 году выплаты достигнут 196 евро.

«Мы указываем им пальцем, что есть обещание Европейского совета еще с 2013 года ввести 196 евро уже с 2021 года, и, отталкиваясь от этого, мы можем идти в направлении ста процентов. В каком темпе, это уже вопрос вкуса, но мы не можем ждать в таком темпе, как сейчас, что в 2040 каком-то году (выплаты будут приведены в соответствие – ред.)»,  – сказал президент.

Фермеры держали флаги Литвы, плакаты на литовском и английском языках с требованиями не считать их второсортными гражданами и прекратить дискриминацию, обеспечить честную конкуренцию.

«Наше главное требование  – не дискриминировать страны Балтии в выплатах. Наши затраты ещё больше, чем в других странах, которые модернизировались в большей степени», – сказал президент Литовской ассоциации сельскохозяйственных компаний Пятрас Пускунигис.

Брюссельские чиновники утверждают, что цели 196 евро не удалось достичь, потому что за этот период в Литве заметно увеличились площади пахотной земли, а сумма была установлена на основании данных 2009 года.

ЕК предлагает снизить выплаты сельскому хозяйству примерно на 5% – это делается, потому что не осталось взноса Великобритании, и чтобы выделять больше средств на новые вызовы, такие, как миграция, климатические изменения или единая оборонная политика.

Из-за урезаний средств Программа развития села в Литве, как и в других странах, потеряет примерно четверть помощи по сравнению с нынешним бюджетом.

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