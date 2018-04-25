Литовские молочники уже ощущают влияние таможенных пошлин США на экспорт ЕС

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Литовские переработчики молока утверждают, что уже успели ощутить влияние повышающихся с пятницы таможенных сборов на продукты, экспортируемые из Евросоюза в США, сообщил портал lrt.lt.

Глава компании Pieno centro, объединяющей три крупнейших переработчика молока, Эгидиюс Симонис, только по причине повышения таможенных сборов у переработчиков возникают сразу две проблемы: литовские производители, пререботчики молока не смогут ввозить один из основных экспортных продуктов – сыры и другие крупные страны ЕС не смогут ввозить свою продукцию, именно сыры.

«Автоматические они останутся в Европе, должны быть проданы в других странах или производство сыров придется сократить, переключиться на другие продукты», – утверждает Э. Симонис.

Он обращает внимание на то, что в ЕС останется достаточно большое количество молочных продуктов, поскольку особо много сыров в США экспортировали и Голландия, Дания, Франция, Италия, Ирландия. По оценкам Э. Симониса, другие рынки, например Китай или Япония, как правило не способны принять такого большого количества молочных продуктов.