Президент Литвы: невзирая на соглашение по Брексит, все думают о плане Б

На переговорах больше всего споров вызвал вопрос правил, которые должны действовать после Брексита в принадлежащей Соединенному Королевству Северной Ирландии.

Соглашение предусматривает, что Северная Ирландия должна будет подчиняться части правил ЕС по товарам, но останется на территории таможенных пошлин Великобритании.

Британский премьер Борис Джонсон представит соглашение парламентариям в субботу, и пока остается неясным, получит ли оно достаточную поддержку.

«Какую бы веру в себя не излучала достаточно обворожительная личность Б. Джонсона, все же думаем об альтернативных вариантах», – сказал Г. Науседа.

«Я уже говорил, что мы, вероятно, пытались прогнозировать то, что невозможно спрогнозировать, у нас были все возможности реагировать на решения в Великобритании, а сегодня наша работа просто заключается в утверждении соглашения Берексита, порадоваться тому, что это великий день, как для ЕС, так и для Великобритании, но это еще не окончательный результат», – сказал президент.

Если британский парламент отклонит соглашение, то руководители ЕС в октябре проведут еще один внеочередной саммит ЕС, чтобы договориться о том, что делать дальше.