  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
Глава музея Яд Вашем хочет, чтобы информация в музее была и на литовском языке

Подробнее...
default image
Синоптики прогнозируют в Северной Европе теплую и влажную зиму

Подробнее...
default image
Немецкая армия испытывает дефицит военных пилотов

Подробнее...
default image
Морской музей отпускает на волю 11 тюленей

Подробнее...
default image
Из-за пошлин литовским производителям придется искать новые рынки

Подробнее...
default image
Беларусь и Россия продолжают работать над соглашением о взаимном принятии виз

Подробнее...
default image
Новые пошлины США вредят и Европе, и Америке, говорит Г. Науседа

Подробнее...
default image
Саммит ЕС утвердил Лагард главой ЕЦБ

Подробнее...
default image
Литовские молочники уже ощущают влияние таможенных пошлин США на экспорт ЕС

Подробнее...
default image
Президент Литвы: невзирая на соглашение по Брексит, все думают о плане Б

Подробнее...
default image
Евросоюз ответит США на повышение пошлин

Подробнее...
default image
Вертолет ВВС Литвы спасал с танкера раненного

Подробнее...
default image
Названы лауреаты Букеровской премии за 2019 год

Подробнее...
default image
Президент Литвы говорит, что в этом году договориться о бюджете ЕС не удастся

Подробнее...
default image
В Британии запустили новостной канал, не освещающий Brexit

Подробнее...
default image
В Электренай из Висагинаса перемещено мощное устройство

Подробнее...
default image
2020 г. в Литве объявлен годом Т.Сугихары

Подробнее...
default image
Правенишкская колония получит миллион евро для повышения уровня безопасности

Подробнее...
default image
Глава полиции Украины предложил легализовать проституцию

Подробнее...
default image
Электричество с января может подорожать на 15%, а газ подешеветь

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

Президент Литвы: невзирая на соглашение по Брексит, все думают о плане Б

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Евросоюз рассматривает варианты поведения в случае, если британский парламент отклонит достигнутое соглашение по условиям выхода Соединенного Королевства из ЕС. 

По словам Г. Науседы, альтернативные варианты обсуждались в четверг вечером на заседании Совета руководителей ЕС.

«Основную часть времени мы обсуждали варианты A, B, C и D», – сказал президент журналистам в пятницу рано утром.

Лидеры ЕС в четверг одобрили новое соглашение с условиями выхода Великобритании из ЕС 31 октября.

афиша

На переговорах больше всего споров вызвал вопрос правил, которые должны действовать после Брексита в принадлежащей Соединенному Королевству Северной Ирландии.

Соглашение предусматривает, что Северная Ирландия должна будет подчиняться части правил ЕС по товарам, но останется на территории таможенных пошлин Великобритании. 

Британский премьер Борис Джонсон представит соглашение парламентариям в субботу, и пока остается неясным, получит ли оно достаточную поддержку. 

«Какую бы веру в себя не излучала достаточно обворожительная личность Б. Джонсона, все же думаем об альтернативных вариантах», – сказал Г. Науседа.

«Я уже говорил, что мы, вероятно, пытались прогнозировать то, что невозможно спрогнозировать, у нас были все возможности реагировать на решения в Великобритании, а сегодня наша работа просто заключается в утверждении соглашения Берексита, порадоваться тому, что это великий день, как для ЕС, так и для Великобритании, но это еще не окончательный результат», – сказал президент. 

Если британский парламент отклонит соглашение, то руководители ЕС в октябре проведут еще один внеочередной саммит ЕС, чтобы договориться о том, что делать дальше. 

BNS
реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!