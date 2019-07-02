Литовские политики отдают дань Люблинской унии

Коллаж канцелярии сейма Польши

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На прошлой неделе литовские политики почтили память 450-летие Люблинской унии, а спикер Сейма Викторас Пранцкетис и ещё восемь депутатов присутствовали на юбилейных мероприятиях в Польше.

По словам экспертов, внимание литовских политиков к Люблинскому союзу показывает, как меняются отношения Литвы и Польши, и решение о создании единого государства принято в 1569 году.

В соответствии с соглашением, подписанным 1 июля, Великое княжество Литовское (ГДЛ) и Польша объединились в Республику двух народов, включая нынешние территории Беларуси и Украины, но распались в конце 18-го века.

1 июля 1569 года Великое княжество Литовское (ВКЛ) и Польша подписали договор и объединились в Республику двух народов (Речь Посполита), которая охватывала территории нынешней Беларуси и Украины, но распалась в конце XVIII века.

Люблинская уния помогла странам в течение некоторого времени защитить себя от России. Эексперты по вопросам политики говорят, что угроза со стороны Москвы побуждает обе страны теснее сотрудничать и сегодня.

В Люблине по случаю празднества в городском соборе прошла месса, которую вели архиепископы Вильнюса и Люблина.

По мнению историков, в Литве межвоенного периода преобладало мнение, что после подписания Люблинской унии страна перестала существовать как политическое образование.

В историографии преобладали негативные аспекты договора, согласно которым Польша принудила Литву к созданию общего государства на неблагоприятных для неё условиях, ограничивая тем самым её суверенитет, а также присвоила большие территории ВКЛ.

«В начале XIX и XX вв. идеи литовского и польского национальных движений разошлись. Идея возрождения Республики двух народов доминировала в Польше, а национальное движение литовцев решило стремиться к независимой государственности Литвы», — отмечает декан исторического факультета Вильнюсского университета профессор Римвидас Пятраускас.

«В этом была главная причина различных интерпретаций унии», — добавил он.

Отношение к некогда общим связям между Литвой и Польшей ухудшилось в результате оккупации Вильнюсского региона в 1920-х гг.

Люблинская уния не удостаивалась большого внимания и в Литве советских времён.

По словам Р.Пятраускаса, Советы прививали мнение, будто Литва после подписания Люблинской унии отошла с логического пути строительства государства вместе с Россией.

После восстановления независимости Литвы, несмотря на многочисленные оставшиеся противоречивые оценки, многие историки пытаются показать, что Люблинская уния не полностью разрушила независимость Литвы — ВКЛ сохранило свою территорию, отдельную исполнительную власть, казначейство, армию и правовую систему.

По их утверждениям, Люблинская уния всё больше понимается как компромисс, достигнутый двумя государствами, который в то время был необходим Литве из-за растущей военной угрозы со стороны Москвы.

Угроза со стороны России и сейчас побуждает Литву и Польшу объединиться, несмотря на возникающие в наши дни между ними разногласия по историческим и политическим вопросам.

«Нынешнее политическое, экономическое и культурное сближение литовцев и поляков происходит в контексте обновленного российского империализма», — сказал BNS Анджей Пукшто, завкафедрой политологии Университета Витаутаса Великого.

«Дипломатия и политика XXI в. таковы, что в них больше всего учитываются реальные политические и экономические проблемы. Хотя политическая история и традиции не забываются, мы их оставляем историкам», — добавил он.

По мнению историков, польская академическая и культурная элита также перестала называть ВКЛ страной, инкорпорированной в Польшу, и стали подчёркивать особое значение союза двух стран.

Польские политики часто называют Люблинскую унию началом объединения Европы, хотя для некоторых литовцев это утверждение выглядит преувеличенным.

В принятой Сеймом Литовской Республики резолюции говорится, что Люблинская уния позволила создать государство, основанное на идее «республиканских ценностей, терпимости, политических переговоров и взаимного уважения».

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