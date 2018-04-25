Литовские производители удобрений надеются на оживление их экспорта в Украину осенью

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Поскольку Украина прекратила исследование рынка удобрений, литовские производители Achema (азотных удобрений) и Lifosa (фосфорных удобрений) приветствуют такое решение. Они надеются, что экспорт удобрений в Украину восстановится осенью, после сбора урожая.

Литва обычно экспортирует в Украину около трети всех удобрений, вывозимых за границу.

Гендиректор Achema Рамунас Миляускас сказал, что решение Украины было неожиданным, но радостным.

«Конечно, мы действительно рады, но это было несколько неожиданным. Еще неделю назад громко говорили о том, что будут квоты как для стран ЕС, так для каждой страны в отдельности», – сказал BNS Р. Миляускас.

«В ходе расследования, вероятно, они установили, что реально этот импорт не растет, и он не ухудшает ситуации для местных производителей», –добавил он.

По словам Р. Миляускаса, с целью изменения позиции Украины были подключены все заинтересованные стороны, среди них – и Польша, Беларусь, Грузия и Казахстан.

Коммерческий директор Lifosa Линас Киерас сказал, что литовские бизнесмены надеялись именно на такое решение. По его словам, на решение Украины, несомненно, повлияло давление Литвы.

Р. Миляускас утверждает, что экспорт продукции компании должен полностью восстановиться в конце осени.

«Мы приближаемся к периоду, когда все будут заняты сбором урожая, а не закупкой удобрений. Поэтому нельзя говорить о том, что вот сейчас они начнут заключить договора и везти, сейчас все концентрируются на урожае. Затем, в конце осени, все должно оживиться», – сказал он.

Между тем, Л. Киерас акцентировал, что Украина является достаточно новым рынком для Lifosa, поэтому объемы экспорта в эту страну должны остаться на прежнем уровне.

Ранее литовские производители удобрений опасались введения Украиной торговых ограничений – о них шла речь еще в середине мая, однако с этого времени позиция страны изменилась, и она решила не вводить пошлины.

В пятницу МИД Литвы сообщил, что Украина остановила исследование рынка удобрений, длившееся с августа 2019 года, которое вызывало беспокойство у литовских производителей и экспортеров удобрений.