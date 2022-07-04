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Литовские военные на учениях в Германии будут тренироваться отражать гибридные угрозы

Фото kariuomene.lt

Литовские военные на проходящих в Германии учениях будут тренироваться отражать гибридные угрозы, выполнять операции по коллективной обороне высокой интенсивности. 

Как сообщают Вооруженные силы, в трехнедельных учениях «Быстрый меч -2022» (Schneller Degen 2022) с понедельника участвуют элементы штаба механизированной пехотной бригады Gelezinis Vilkas («Железный волк») и военных подразделений. 

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В ходе оценочных упражнений военнослужащие узнают, как планировать операции и командовать воинскими частями в бою.

В ходе учений готовность бригады Gelezinis Vilkas будет оцениваться специальной группой наблюдателей с использованием специальных процедур военного процесса принятия решений НАТО.

Эти учения ежегодно организует германская армия, в прошлом году учения Schneller Degen впервые прошли и в Литве.

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