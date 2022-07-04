Литовские военные на учениях в Германии будут тренироваться отражать гибридные угрозы

В ходе оценочных упражнений военнослужащие узнают, как планировать операции и командовать воинскими частями в бою.

В ходе учений готовность бригады Gelezinis Vilkas будет оцениваться специальной группой наблюдателей с использованием специальных процедур военного процесса принятия решений НАТО.

Эти учения ежегодно организует германская армия, в прошлом году учения Schneller Degen впервые прошли и в Литве.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено