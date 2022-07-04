Литовские военные на учениях в Германии будут тренироваться отражать гибридные угрозы

Литовские военные на проходящих в Германии учениях будут тренироваться отражать гибридные угрозы, выполнять операции по коллективной обороне высокой интенсивности.
Как сообщают Вооруженные силы, в трехнедельных учениях «Быстрый меч -2022» (Schneller Degen 2022) с понедельника участвуют элементы штаба механизированной пехотной бригады Gelezinis Vilkas («Железный волк») и военных подразделений.
В ходе оценочных упражнений военнослужащие узнают, как планировать операции и командовать воинскими частями в бою.
В ходе учений готовность бригады Gelezinis Vilkas будет оцениваться специальной группой наблюдателей с использованием специальных процедур военного процесса принятия решений НАТО.
Эти учения ежегодно организует германская армия, в прошлом году учения Schneller Degen впервые прошли и в Литве.
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