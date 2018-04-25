Литовские военные покинули базу в Ираке за 7 часов до обстрела

В среду вооруженные силы (ВС) Литвы сообщили, что служащие в Ираке военные покинули обстрелянную Ираном базу за семь часов до выпада.
«Все военные вчера вечером покинули базу, передислоцировались в запасной район, поскольку была получена информация об угрозах баллистических ракет», – заявил журналистам в правительстве начальник Оборонного штаба, генерал-майор Гитнаутас Зенкявичюс.
«Указание покинуть базу пришло вчера около 17:30 по литовскому времени», – сказал он.
По словам генерала, базы Эрбила и Аль-Асада были обстреляны из Ирана после полуночи по литовскому времени. На последней базе служат шесть литовских военных, они участвуют в возглавляемой США коалиционной миссии, призванной обучить местные силы борьбе с группировкой «Исламское государство».
Г. Зенкявичюс утверждает, что не пострадавшие во время выпада литовские военные и союзники вернулись на базу в среду утром.
Министр обороны Раймундас Кроблис сказал, что, по предварительным данным, во время выпада не погиб и не был ранен ни один военный союзников.
Глава Оборонного штаба отмечает, что иранские ракеты в базы, однако точный ущерб инфраструктуре и военной технике пока не известен.
Еще девять литовских военных служили в другой миссии под командованием НАТО. Трое из них уже переведены в Кувейт, другие пока остаются в столице Ирака Багдаде.
Р. Кароблис утверждает, что Литва не рассматривает односторонний вывод военных из Ирака, вопрос будущего миссий будет решаться с союзниками.
По словам Г. Зенкявичюса, у литовских военных есть возможность постоянного общения с близкими, связь с их близкими поддерживает и Оборонный штаб. По словам генерала, ни один военный не попросился обратно в Литву в связи с ростом напряжения.
Иран обстрелял базы в Ираке, мстя США за убийство влиятельного иранского генерала на минувшей неделе.
Р. Кароблис отметил, что убитый Касем Сулеймани «действительно способствовал поощрению терроризма».
«Речь шла о том, особенно в зарубежных СМИ, что это (убийство К. Сулеймани– BNS) было удовлетворением амбиций президента Дональда Трампа. Это точно не так», – сказал министр.
«Есть понимание того, что ответ (американцев – BNS) имеет под собой причины и основывается на объективной разведывательной информации», – добавил он.
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