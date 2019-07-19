Литовские железные дороги не расторгнут договор с Sigmen

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

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Государственная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) не расторгнет договор с одним из крупнейших в регионе поставщиков рельсов для российской колеи – латвийской компанией Sigmen, о связях которой с окружением российского президента Владимира Путина и наказанными США санкциями российскими олигархами недавно сообщали литовские СМИ.

Получив заключение проверяющей сделки стратегических предприятий правительственной комиссии, компания Lietuvos gelezinkeliai утверждает, что продолжает реализацию этого договора.

«Мы получили ответ комиссии, что она не станет начинать расследование в связи с этой сделкой, поэтому мы продолжаем реализацию подписанного в начале года договора», – сказал BNS представитель Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас.

Представитель премьера Томас Бержинскас сказал BNS, что комиссия проверяет только сделки, которые намечены к заключению, между тем Lietuvos gelezinkeliai попросила ее проверить уже заключенную сделку. Проверку таких сделок, по его словам, согласно закону могут инициировать та же комиссия, президент, правительство или Департамент госбезопасности (ДГБ), если есть предположения, что они могут представлять угрозу для национальной безопасности.

Lietuvos gelezinkeliai попросила комиссию вынести заключение после того, как национальный вещатель LRT в начале июня сообщил о миллионных сделках Литовских железных дорог с Sigmen, через бывших офицеров КГБ и агентов, у которых есть связи с окружением В. Путина и с наказанными США санкциями российскими олигархами.

М. Дубаускас тогда не мог объяснить BNS, почему предприятие раньше не обратилось в ДГБ или другие спецслужбы по поводу сделок с Sigmen, хотя оно обратилось по поводу сделок куда меньшей стоимости с другим предприятием – Skinest Baltija эстонского капитала. По словам представителя Lietuvos gelezinkeliai, это была конкурсная закупка, и предприятие не получило из ведомств никакой информации, дававшей основания эти сделки не заключать.

Договор годичного срока о покупке рельсов стоимостью 11,5 млн евро с Sigmen Литовские железные дороги подписали в феврале этого года. Договор меньшей стоимости подписан и с совместным предприятием австрийской компании Voestalpine и Lietuvos gelezinkeliai по производству стрелок Voestalpine VAE Legetecha, которая выиграла одну из пяти частей конкурсной закупки.

С обоими поставщиками компания Lietuvos gelezinkeliai подписала в декабре прошлого года предварительные договоры, на основании которых в течение двух лет (с возможностью продления еще на два года) намечается приобрести рельсов на сумму 36,5 млн евро. Согласно этому договору, компания Lietuvos gelezinkeliai в случае возникновения потребности в рельсах должна вести переговоры с обоими предприятиями и подписать конкретные договоры с тем из них, которое предложило лучшую цену.

Литовское радио и ТВ LRT сообщило, что Lietuvos gelezinkeliai и ее дочерние предприятия за десять лет заплатили почти 130 млн евро латвийской компании Sigmen, контролируемой бывший офицером КГБ Юрием Симоненковым, у которого его связи с российскими политическими лидерами. Как показывают данные источников LRT, связи Ю. Симоненкова (формально акции предприятия принадлежат его жене) и его окружения через бывших офицеров и агентов КГБ ведут прямо к окружению В. Путина и попавшим под санкции США российским олигархам.

По данным Службы конкурсных закупок, Lietuvos gelezinkeliai на сегодняшний день уже заплатила латвийскому предприятию почти 50 млн евро. Сделки с Sigmen заключали и дочерние предприятия Lietuvos gelezinkeliai: предприятие Gelezinkelio tiesimo centras в 2017 году купило у Sigmen товаров примерно на 4,6 млн евро, а в 2011–2016 годах сумма закупок предприятий Lietuvos gelezinkeliai составили 85 млн евро.