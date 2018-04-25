Литовский центр крови обратился с просьбой пожертвовать кровь

Nuotrauka BFL/ Šarūnas Mažeika

Литовский Национальный центр крови (НЦК) утверждает, что в данный момент в различных лечебных учреждениях Литвы ощущается нехватка крови, поэтому людей просят ее пожертвовать.

По данным центра, в различных подразделениях и во время мобильного сбора соблюдаются все требования безопасности: доноры и персонал носят защитные средства, поверхности тщательно дезинфицируются, регулируются потоки доноров. Прибывшие доноры обязаны дезинфицировать руки, соблюдать прочие превентивные меры.

Подразделения КЦК действуют в пяти крупнейших городах страны – в Вильнюсе (ул. Жолино 34 и Упес 9), в Каунасе (пр. Витаутаса 13), в Клайпеде (ул. Найкупес 28), в Шяуляй (ул. Даукантаса 90) и в Панявежисе (ул. Немуно 75).