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TOP,Бизнес,Новости,Энергетика

Литовский энергохолдинг Ignitis стал поставщиком газа и электроэнергии в Польше

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Компания Ignitis Polska, являющаяся дочерним предприятием находящегося в госуправлении литовского энергохолдинга  Ignitis, вышла на рынок энергопоставок в Польше – она сможет поставлять газ и электроэнергию бизнес-клиентам.  

Укрепление позиций на польском рынке является одним из приоритетов долговременной стратегии Ignitis grupe, сообщил холдинг. 

«Выход на сегмент поставок электроэнергии бизнес-клиентам является естественным этапом развития компании», – отметила в пресс-релизе глава Ignitis grupe в польском регионе Диана Казакевич.

К общей команде присоединился хорошо известный на энергорынке страны Роберт Матушевский, ранее работавший в международных энергогруппах. 

Созданная в 2017 году Ignitis Polska до сих пор торговала электроэнергией на бирже, а в 2019 году вышла и на оптовый рынок газа.

Ignitis grupe на польском рынке также инвестирует в проекты возобновляемых источников энергии. Мощность Померанского парка ветрогенераторов, который строится в Польше, составляет около 94 мегаватт. Он будет запущен в 2021 году, а инвестиции достигнут около 127 млн евро.

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