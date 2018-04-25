Кто исправит дорогу

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Дирекции автодорог Литвы не удалось найти подрядчика, который смог бы исправить уложенную пять лет назад некачественно и до сих пор не используемую Панямунскую окружную дорогу на границе с Калининградской областью РФ.

На повторный конкурс подрядчика укрепления насыпи не было получено ни одного предложения, сообщается на портале публичных закупок cvpp.lt.

Как сообщили BNS в дирекции, конкурс будет объявлен заново. Вновь будут пересмотрены его условия.

Панямунской объездной дорогой, стоившей 26,3 млн евро, пользуется только пограничная служба, а открыть движение по ней для всех планировалось после того, как Россия завершит строительство моста и оборудует на своей стороне дорожную инфраструктуру.

Дорогу прокладывали латвийская и литовская компании по строительству дорог и мостов Latvijas tilti и Kauno keliai, они не согласились исправлять дефекты за свой счет, поэтому приходится закупать работы заново.

В прошлом году сообщалось, что дорога местами просела примерно на 1 метр из-за находящегося под ней торфяного слоя. Эксперты установили явную деформацию полотна – если ее не исправить, то за 10 лет дорога просядет еще на 12,5 см.

Информация «ЛК», BNS