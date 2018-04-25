Duju technikos centras будет проектировать расширение газопровода в Латвию

Фото lrv.lt

В связи с тем, что Литва готовится увеличить мощности газопровода в Латвию, проект этого расширения почти за 177,9 тыс. евро (с НДС) подготовит компания Duju technikos centras.

Компания передачи газа Amber Grid подписала вместе с Вильнюсской компанией трехлетний договор, сообщается на центральном портале публичных закупок Литвы.

Совместные инвестиции Литвы и Латвии в этот проект составят 10,2 млн евро, а только Литвы – 4,7 млн евро, половину средств – 4,885 млн евро – выделит на строительство Евросоюз.

Исследование, проведенное в 2018 году, показало, что региональному рынку потребуются более значительные мощности после того, как будут запущены газовые соединения между Финляндией и Эстонией, и между Польшей и Литвой.

В Литве планируется повысить мощности станции в Кеменай, реорганизовать газопровод у Панявежской компрессорной станции, а в Латвии повысить максимальное рабочее давления газопровода с 40 до 50 бар. Строительные работы в Литве должны стартовать в начале следующего года.

Инвестиции повысят мощности до 130,47 гигаватт-часов в сутки в латвийском направлении (сейчас 67,6 гигаватт-часов) и до 119,5 гигаватт-часов в литовском направлении (сейчас 65,1 гигаватт-часов).