Литовский министр призывает Украину не закупать белорусскую электроэнергию

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С целью остановки строительства второго блока Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, следует блокировать торговлю электроэнергией из Беларуси, заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис на совместном заседании Комитетов по иностранным делам (КИД) парламентов Литвы и Украины.

По его словам, начавшая работу БелАЭС уже сталкивалась с неполадками и перебоями в работе, которые вызывают серьезную озабоченность и демонстрируют большие пробелы в безопасности станции, говорится в сообщении КИД сейма Литвы.