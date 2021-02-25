В портах Европы изъяли рекордные 23 тонны кокаина

Правоохранительные органы трех стран Евросоюза провели совместную операцию против торговцев наркотиками и изъяли партию кокаина в размере более 23 тонн. Это новый рекорд для Европы, сообщает полиция Нидерландов.
«Никогда прежде за один раз так много кокаина не перехватывали. Поимка и продолжающееся расследование проводились в тесном и интенсивном сотрудничестве между полицией, таможней и прокуратурой Нидерландов, Германии и Бельгии», – говорится в сообщении.
Наркотики изъяли в портах Антверпена и Гамбурга, куда соответственно прибыли контейнеровозы из Панамы (в контейнере с дровами) и Парагвая (в контейнере с наполнителем для стен). Правоохранители Нидерландов обнаружили 7,2 тонн кокаина, а в Германии – более 16 тонн.
Наркоперевозчиком оказался 28-летний гражданин Нидерландов. Сегодня утром он был арестован.
В Германии заявили, что «огромное количество кокаина могло принести несколько миллиардов евро в случае продаж на улицах».
Напомним, в ноябре бельгийская полиция изъяла 11,5 тонны кокаина в порту Антверпен стоимостью более 900 млн евро. Тогда утверждалось, что это самая большая партия наркотиков, которую когда-либо находила полиция во всем мире.korrespondent.net