Литовский премьер С.Сквярнялис говорит, что рак отступил

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис в среду сообщил, что анализы показали отступление рака крови у него.

«На минувшей неделе, в четверг были проведены окончательные исследования, и я рад, что мы добились полной ремиссии», – сказал журналистам премьер в правительстве.

Сквярнялис в августе прошлого года объявил, что у него обнаружили лимфому и ему проводят химиотерапию.

Премьер-министр сказал, что он надеется, что его случай поощрит других людей с раком, но в то же время он сказал, что это еще не окончательное излечение.