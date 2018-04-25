Литовский премьер С.Сквярнялис говорит, что рак отступил

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис в среду сообщил, что анализы показали отступление рака крови у него.
«На минувшей неделе, в четверг были проведены окончательные исследования, и я рад, что мы добились полной ремиссии», – сказал журналистам премьер в правительстве.
Сквярнялис в августе прошлого года объявил, что у него обнаружили лимфому и ему проводят химиотерапию.
Премьер-министр сказал, что он надеется, что его случай поощрит других людей с раком, но в то же время он сказал, что это еще не окончательное излечение.
«Теперь я хочу посвятить как можно больше времени своим близким, семье и себе. Я хочу поблагодарить врачей, медсестер клиники Сантарос за их профессиональную работу, которая кажется мне чудом «, — сказал премьер-министр.
«Я хочу сказать всем людям, которые слышат диагноз, что это не смертельный приговор, я могу быть одним из лучших примеров. Давайте верить в медицину и в себя », — добавил Саулюс Сквярнялис.
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