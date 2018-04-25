default image
Рейтинг Трампа за время президентства вырос до максимума

Подробнее...
default image
Визит Линкявичюса в Минск – своевременный шаг, утверждает премьер

Подробнее...
default image
Литовский премьер С.Сквярнялис говорит, что рак отступил

Подробнее...
default image
Коронавирус: излечиваются вдвое больше, чем умирают

Подробнее...
default image
Главком ВС Литвы: батальону НАТО хватило бы решимости действовать

Подробнее...
default image
В Украине появится Министерство по вопросам "оккупированных территорий"

Подробнее...
default image
Д.Туск: ЕС поддерживает независимость Шотландии

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс: Беларусь начинает конструктивнее говорить о безопасности БелАЭС

Подробнее...
default image
Посол Литвы с осторожностью оценивает возможность договориться о бюджете ЕС в этом месяце

Подробнее...
default image
ВОЗ не признала коронавирус пандемией

Подробнее...
default image
Р.Карбаускис: супруга премьера трудоустроилась в Orlen не на руководящей должности

Подробнее...
default image
Евросоюз отверг "сделку века" Трампа

Подробнее...
default image
Главкомы ВС Северных и Балтийских стран обсудят вопросы безопасности

Подробнее...
default image
В Польше – демографическая катастрофа

Подробнее...
default image
ДГБ отмечает опасность правого экстремизма в Литве

Подробнее...
default image
США готовят новые санкции против Северного потока-2

Подробнее...
default image
Из Египта вывезли всех китайских туристов

Подробнее...
default image
Г.Науседа призывает в оставшееся до выборов время сплотиться для работы

Подробнее...
default image
Латвийская монета признана лучшей монетой в мире

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс предложил Беларуси альтернативу нефти и газу из России

Подробнее...
TOP,Новости,Общество

Литовский премьер С.Сквярнялис говорит, что рак отступил

  • Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис в среду сообщил, что анализы показали отступление рака крови у него.   

«На минувшей неделе, в четверг были проведены окончательные исследования, и я рад, что мы добились полной ремиссии», – сказал журналистам премьер в правительстве.

Сквярнялис в августе прошлого года объявил, что у него обнаружили лимфому и ему проводят химиотерапию.

Премьер-министр сказал, что он надеется, что его случай поощрит других людей с раком, но в то же время он сказал, что это еще не окончательное излечение.

реклама

«Теперь я хочу посвятить как можно больше времени своим близким, семье и себе. Я хочу поблагодарить врачей, медсестер клиники Сантарос за их профессиональную работу, которая кажется мне чудом «, — сказал премьер-министр.

«Я хочу сказать всем людям, которые слышат диагноз, что это не смертельный приговор, я могу быть одним из лучших примеров. Давайте верить в медицину и в себя », — добавил Саулюс Сквярнялис.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600