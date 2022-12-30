Литовско-польские транспортные проекты

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Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис на минувшей неделе посетил польско-литовскую границу, где обсудил с министром транспорта Польши Анджеем Адамчиком реконструкцию международной автомагистрали Via Baltica и другие инфраструктурные проекты, а также улучшение соединений военной мобильности с Европой.

В ходе министерской встречи обсуждены возможные решения на границе стран с целью развития автомобильного транспортного сообщения Огородники-Лаздияй и стратегических связей морских портов стран Балтии с Украиной, сообщили в литовском министерстве. В ходе встречи министры также обсудили модернизацию всех стратегических дорог за счет средств Фонда военной мобильности.