Литовско-польские транспортные проекты

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис на минувшей неделе посетил польско-литовскую границу, где обсудил с министром транспорта Польши Анджеем Адамчиком реконструкцию международной автомагистрали Via Baltica и другие инфраструктурные проекты, а также улучшение соединений военной мобильности с Европой.
В ходе министерской встречи обсуждены возможные решения на границе стран с целью развития автомобильного транспортного сообщения Огородники-Лаздияй и стратегических связей морских портов стран Балтии с Украиной, сообщили в литовском министерстве. В ходе встречи министры также обсудили модернизацию всех стратегических дорог за счет средств Фонда военной мобильности.
Скуодис также принял участие в открытии участка Сувалки-Будзискас Via Baltica в Польше.
Европейский союз (ЕС) дополнительно выделил 46 млн евро на реконструкцию важных для литовской военной мобильности участков шоссе Via Baltica, сообщает министерство транспорта и коммуникаций. Средства предназначены для ремонта двух участков дороги Via Baltica от Мариямполе до границы с Польшей – 6,5 и 6-километровых участков дороги Каунас-Мариямполе-Сувалкай. Ускоренная реконструкция Via Baltica в Литве и Польше позволит оперативно обеспечить более высокие стандарты пропускной способности инфраструктуры, безопасности движения и региональной безопасности. Фонд военной мобильности CEF является одним из важнейших факторов в реализации Via Baltica, отмечено в заявлении министра транспорта и коммуникаций Марюса Скуодиса.
Информация «ЛК», BNS