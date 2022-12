Литовско-польские транспортные проекты

Скуодис также принял участие в открытии участка Сувалки-Будзискас Via Baltica в Польше.

Европейский союз (ЕС) дополнительно выделил 46 млн евро на реконструкцию важных для литовской военной мобильности участков шоссе Via Baltica, сообщает министерство транспорта и коммуникаций. Средства предназначены для ремонта двух участков дороги Via Baltica от Мариямполе до границы с Польшей – 6,5 и 6-километровых участков дороги Каунас-Мариямполе-Сувалкай. Ускоренная реконструкция Via Baltica в Литве и Польше позволит оперативно обеспечить более высокие стандарты пропускной способности инфраструктуры, безопасности движения и региональной безопасности. Фонд военной мобильности CEF является одним из важнейших факторов в реализации Via Baltica, отмечено в заявлении министра транспорта и коммуникаций Марюса Скуодиса.

Информация «ЛК», BNS