Важные экономические события 2022 года 

Высокая инфляция заставила потребителей, бизнес и государство изменить свое поведение

Годовая инфляция в Литве в этом году превысила двузначную отметку, а в сентябре составила 24,1% и была самой высокой с 1996 года. Аналитики полагают, что высокая инфляция стала очень серьезным испытанием для населения, предприятий и государственных финансов и заставила их скорректировать свое поведение.

«Среднегодовая инфляция была очень высокой, что привело к снижению покупательной способности населения и особенно сильно отразилось на людях с низкими и средними доходами, а также оказало существенное влияние на разрыв между социальными группами», — отметил профессор Каунасского технологического университета Вайдас Гайдялис.

Эксперты отмечают, что покупательная способность населения значительно сократилась в этом году впервые более чем за десятилетие, а реальная заработная плата упала почти на одну десятую.

Они также подчеркнули, что война в Украине в этом году подняла инфляцию до невиданных высот, что обнажило энергетическую уязвимость Европы и Литвы, вызвало шок от цен на электроэнергию и газ, привело к удорожанию продуктов питания.

«На фоне продолжающихся боевых действий и расширения круга санкций энергоресурсы стали дорожать, что постепенно отразилось на конечных ценах всех товаров и услуг», — заявил экономист Банка Литвы (Центробанка, БЛ) Дарюс Имбрасас.

По словам экономиста компании «INVL Asset Management» Индре Гените-Пикчене, война выявила огромную зависимость от ископаемого топлива и его геополитически нестабильных поставщиков, недостаточное производство местной электроэнергии из альтернативных источников и слишком слабую диверсификацию каналов поставок. Она полагает: символично, что Литва одной из первых отказалась от российского газа и других энергоносителей.

Государственный бюджет на 2023 год принят Сеймом в этом году с 4,9%-ным дефицитом валового внутреннего продукта (ВВП) и пакетом помощи бизнесу и населению — почти половина экспертов отнесла его принятие к важнейшим событиям для формирования фискальной подушки и защиты участников экономики от энергетического шока.

Президент Литовского института свободного рынка Елена Леонтьева заявила, что пакет мер по борьбе с энергетическим кризисом, принятый в бюджете на 2023 год, является исключительно большим для Литвы.

«Литва выделила в бюджете на 2023 год 2 миллиарда евро для борьбы с ростом цен на энергоносители. Вместе с Грецией мы стали страной в Европейском союзе, которая выделила наибольшую долю ВВП на преодоление энергетического кризиса. Но цены на электроэнергию в Литве были чуть ли не самыми высокими в Сообществе. Пик цен на электроэнергию стал значимым событием года для экономики Литвы», — сказала Э. Леонтьева.

Среди важнейших событий некоторые экономисты выделили прекращенный транзит товаров белорусского производителя удобрений «Беларуськалий» через Литву, а также начало работы магистрального газопровода (GIPL) в Польшу.

Три эксперта отнесли к важным событиям рекордный штраф Совета по конкуренции для сетей по продаже лекарств в размере почти 73 млн евро, один эксперт полагает, что это санкции Евросоюза против России и Беларуси и решение Литвы прекратить закупать у них энергоносители.

Наиболее важным событием, что компания Nord Security стала вторым «единорогом» Литвы, считает один эксперт, оправдание фигурантов дела о политической коррупции MG Group и решения центробанков о повышении базовых процентных ставок также набрали по одному голосу опрошенных.

Е. Леонтьева, в частности, отметила, что большое значение имеет изменение отношения к сдерживающему дефициту кадров на рынке труда, большая открытость общества к мигрантам за счет беженцев из Украины, изменения в системе трудовой миграции.

«Измененная в одночасье процедура принятия украинских беженцев стала важным уроком для государства. После реформирования системы трудовой миграции можно ожидать, что нехватка рабочих рук больше не будет мешать развитию литовской экономики», — сказала она.

Информация «ЛК», BNS