Изменения на энергетическом рынке

Самый популярный «стандартный» тариф для однотарифных потребителей с января составит 28 центов за киловатт-час (включая НДС) с государственной компенсацией — на 17% больше, чем в настоящее время. Без компенсации тариф составляет 56,5 цента.

Между тем цена природного газа Ignitis для потребителей, использующих его для приготовления пищи (первая группа), с января 2023 года с компенсацией государства составит 1,40 евро (без компенсации — 2,39 евро за кубометр) — на 37,3% больше, чем сейчас, для потребителей, использующих газ для отопления жилья (до 20 тысяч кубометров в год) (вторая группа) — 0,92 евро (1,91 евро) — на 19,5% больше.

По данным Ignitis, средний месячный счет увеличится примерно на 1,58 евро для жителей, которые используют газ для приготовления пищи, и примерно на 14 евро для тех, кто использует его для отопления жилья.

Согласно утвержденному правительством порядку, в первом полугодии 2023 года государство будет покрывать до 28,5 цента за кВтч электроэнергии для бытовых потребителей. В то же время компенсация за газ будет составлять 99 центов за кубический метр.

Сейчас государство выплачивает компенсацию в размере 54 центов за газ и до 9 центов за электричество.

Министерство энергетики заявило, что на компенсации в первом полугодии в зависимости от потребления может потребоваться около 530 млн евро. В первом полугодии на компенсацию цен на электроэнергию направлено более 330 млн евро, цен на газ — почти 198 млн евро.

Синхронизация электросетей с Западной Европой

Некоторые еще не реализованные проекты, необходимые для синхронизации электросетей стран Балтии с Западной Европой, не помешали бы этим системам подключиться и работать синхронно с Европой почти двумя годами ранее, — считает глава литовского госэнергохолдинга Epso-G Миндаугас Кейзерис.

«Если синхронизация состоится раньше, продолжится реализация других проектов, повышающих устойчивость системы, — синхронные компенсаторы в других странах, дополнительные перемычки и усиление ЛЭП в самих странах. На следующих этапах будет улучшена стабильность системы, повышена технологическая зрелость, но это не мешает провести синхронизацию раньше, как это предлагает Литва и ее оператор системы передачи», — сказал в интервью BNS М. Кейзерис, который возглавил холдинг в конце августа.

Страны Балтии планируют присоединиться к сетям континентальной Европы в конце 2025 года, а Литва рассчитывает сделать это уже в феврале 2024 года.

Глава Epso-G сообщил, что страны Балтии уже готовы к необходимой или экстренной синхронизации. При этом, по его словам, решения о досрочной синхронизации будут приняты весной 2023 года, после того, как операторы балтийской системы передачи электроэнергии завершат исследование влияния на адекватность рынка и стабильность системы.

«Весной 2023 года исследования будут проведены совместно операторами систем передачи электроэнергии стран Балтии. Их результаты будут обсуждаться как между странами, так и между их операторами системы передачи и будут приниматься решения», — сказал М. Кейзерис.

«Как только мы получим результаты исследований, можно будет принять совместное решение о том, как нам двигаться дальше», — добавил он.

Глава Epso-G не сомневается, что страны Балтии смогут договориться о скорейшей синхронизации.

По словам М. Кейзериса, Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) является примером того, как проекты, вызывающие в прошлом споры между тремя Балтийскими странами, впоследствии становятся важными для всего региона.

«Пример терминала сжиженного газа хорош тем, что раньше вообще не было согласия относительно важности проекта для всего региона, а сейчас мы видим, насколько выгодно наличие этого терминала», — сказал глава Epso-G.