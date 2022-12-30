Экономим на освещении

«Один из самых эффективных способов экономии электроэнергии для домохозяйств – это анализ потребления электроэнергии и изменение привычек. То, что в результате сложившейся ситуации в этом году жители стали более активно интересоваться способами экономии, можно только приветствовать. Отслеживание энергопотребления важно не только для снижения затрат, но и для снижения воздействия на окружающую среду. Последовательно анализируя потребление энергии, легче определить возможности для повышения эффективности использования энергии домохозяйствами, снижения счетов за электроэнергию и размера импорта энергии», — отметила глава Программы энергетической эффективности компании Ignitis grupė Аста Вайтулявиче.

Алгоритмы оптимизации

Исследование показало, что в целях экономии электроэнергии большинство жителей Литвы за последний месяц изменили свои привычки и чаще всего предпочитали ограничивать домашнее освещение (39 проц.), не оставлять устройства в режиме ожидания и отключать их от сети (29 проц.). Они также стали интересоваться бытовой техникой, потребляющей больше всего энергии в доме (25 проц.), ограничивать использование такой бытовой техники, как стиральные или посудомоечные машины (25 проц.).

Почти пятая часть жителей стала более внимательно следить и сопоставлять счета, а чуть менее десятой части потребителей ограничивали кондиционирование и отопление, меняли лампочки на энергосберегающие, меньше смотрели телевизор, слушали радио или пользовались компьютером.

«Даже незначительное изменение своих привычек может значительно снизить затраты на электроэнергию, а указанные жителями меры действительно эффективны. Особое внимание следует уделять работе мощных электроприборов и стараться использовать их максимально эффективно – например, использовать бытовую технику высокого класса энергопотребления (A-G) и программы «эко», установленные в бытовой технике», — советует А. Вайтулявиче.

Не забудьте задекларировать показания счетчиков

В сообщении Ignitis клиентам напоминают, что в декабре важно вовремя декларировать показания счетчиков (до последнего дня месяца), потому что с нового года меняется порядок компенсации за электроэнергию.

Правительство в декабре утвердило компенсации за электричество и газ на следующий год. Ignitis с января будет поставлять электроэнергию по цене 28 центов за кВт/ч (с НДС) – на 17% дороже, чем сейчас. Без компенсации тариф составил бы 56,5 цента. Потребителям, которые пользуются услугами независимых поставщиков, также будут компенсировать 28,5 конечной цены, но так, чтобы цена не была ниже 28 центов. По этой причине в этом месяце важно вовремя декларировать показания счетчиков, чтобы не пришлось платить по новым тарифам.

Представитель Ignitis Нериле Мажейкене сказала, что потребители в Литве должны декларировать показания счетчиков не позднее последнего дня месяца. Больше половины клиентов Ignitis декларируют показания по интернету. При подключении они декларируют показания и сразу оплачивают счет. Н. Мажейкене просит клиентов, которые сами не пользуются интернетом, попросить близких декларировать их показания по коду клиента, тогда не придется тратить время на поездки в отделение и звонки.

Информация «ЛК», BNS