В экспозиции «Острова науки» – тема загрязнения 

По словам руководителя Центра распространения науки и инноваций Айсте Лукашявичюте, выставка будет состоять из семи тем: энергия, транспорт, тело, здоровье, природа, окружающая среда и загрязнение.

«Очень важно, что в экспозиции у нас есть отходы и загрязнение — такие вопросы, которые обычно не изучаются в научных центрах», — сказала журналистам глава центра.

По ее словам, такие центры обычно фокусируются на технологических вопросах — «почему и как это работает».

«Мы также хотим адресовать моральный вопрос о том, что мы делаем, чтобы это происходило так или иначе, и что наука может сделать, чтобы это происходило лучше», — сказала она.

На «Острове науки» площадью 11,5 тыс. кв. метров будет 3 тыс. кв. метров основной выставочной площади, для которой польская компания создаст 140 экспонатов, а также временная выставочная площадь, четыре STEM-лаборатории, планетарий, технические помещения.

Вице-президент Trias Avi Марцин Войчинский подчеркнул, что этот центр будет отличаться от музея тем, что его можно будет «потрогать и ощутить, а не просто наблюдать».

По его словам, посетители смогут проверить, насколько сложно зажечь лампочку и поддерживать ее в рабочем состоянии, а также узнать о научных вопросах, связанных с транспортом, человеческим телом и здоровьем.

Осматривая экспонаты, посетители смогут принять участие в игре по принятию решений, которая, по словам М. Войчинского, ответит на «различные интересные вопросы о здоровье, природе, транспорте и энергии».

В центре выставки будет проектироваться абстрактная фигура, цвет которой будет определяться решениями, принимаемыми посетителями.

«Все наши решения будут анализироваться компьютером, и, как будет выглядеть вещь, будет зависеть от наших решений. Когда мы примем решения, благоприятные для нашей окружающей среды, нашего образа жизни, экспонат станет зеленым, а если наши решения будут плохими, он станет красным», — сказал глава компании.

По его словам, у Trias Avi 25-летний опыт работы, она создала 50 экспозиций, большинство из которых в Польше. Они будут работать в Каунасском научном центре 13 месяцев.

На «Острове науки» сейчас завершено примерно 70% работ. По словам вице-мэра Каунаса Андрюса Палёниса, ожидается, что все работы, включая экспозицию, будут завершены к концу следующего года.

«Мы не хотим ставить в календаре конкретную дату, потому что естественно, что при строительстве и оснащении такого объекта сроки сдвигаются то в одну, то в другую сторону, но в конце следующего года мы надеемся, что у всех нас будет возможность протестировать экспонаты и другие пространства», — сказал он.

В конкурсе на создание экспозиции было три участника, в нем с поляками соревновались компании из Латвии и Нидерландов.

По словам А. Палёниса, стоимость самой выставки чуть больше 5 млн евро, общая стоимость создания центра составляет 10 млн евро. С работами подряда это будет стоить около 35 млн евро – эта сумма не изменилась по сравнению с первоначальной.

Планируется, что «Остров науки» будет принимать около 300 тыс. посетителей в год.