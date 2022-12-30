Вырастут ли доходы работающих

Примерно пятая часть (18%) работающего населения ожидает повышения заработной платы на 10-20% в следующем году. Каждый двадцатый (6%) ожидает, что его зарплата вырастет на 20-30%.

Всего один процент респондентов ожидает, что в следующем году их зарплата поднимется на 30-50%. Такая же доля респондентов утверждает, что ожидает повышения зарплаты более чем на 50% в 2023 г. Каждый десятый (10%) не ответил на этот вопрос — опрошенные сказали, что не знают, будет ли им повышена зарплата и на сколько.

Среди тех, кто не ожидает повышения зарплаты в 2023 году, больше всего людей старше 50 лет (41%), сельских жителей (40%), респондентов со средним или профессиональным образованием (39%) и те, у кого самый низкий (до 1 000 евро) ежемесячный семейный доход (44%).

Информация «ЛК», BNS