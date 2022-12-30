Вырастут ли доходы работающих

Более 30% работающих жителей Литвы не ожидают повышения своей зарплаты в следующем году. Это следует из опроса, проведенного по заказу LRT.lt. Работающим респондентам был задан вопрос о том, ожидают ли они повышения заработной платы в 2023 году и, если да, на сколько, по их мнению.
Опрос показал, что более трети (36%) работающих в Литве не ожидают повышения своей зарплаты в следующем году. Почти трое из десяти (28%) ожидают, что их заработная плата увеличится на 10%.
Примерно пятая часть (18%) работающего населения ожидает повышения заработной платы на 10-20% в следующем году. Каждый двадцатый (6%) ожидает, что его зарплата вырастет на 20-30%.
Всего один процент респондентов ожидает, что в следующем году их зарплата поднимется на 30-50%. Такая же доля респондентов утверждает, что ожидает повышения зарплаты более чем на 50% в 2023 г. Каждый десятый (10%) не ответил на этот вопрос — опрошенные сказали, что не знают, будет ли им повышена зарплата и на сколько.
Среди тех, кто не ожидает повышения зарплаты в 2023 году, больше всего людей старше 50 лет (41%), сельских жителей (40%), респондентов со средним или профессиональным образованием (39%) и те, у кого самый низкий (до 1 000 евро) ежемесячный семейный доход (44%).
Информация «ЛК», BNS